KV Kortrijk én Tineke van Heule krijgen allebei een plekje op Kortrijks Monopolybord Joyce Mesdag

07 juli 2020

14u58 1 Kortrijk Zowel KV Kortrijk als Tineke van Heule krijgen een plekje op het Kortrijks Monopolybord, dat eind dit jaar op de markt komt. De initiatiefnemers hadden één veldje overgelaten op het bord, om via een poll op zoek te gaan naar een invulling. Omdat het een ware nek-aan-nekrace bleek tussen beide, krijgen ze nu echter allebei een plekje in het spel.

“Uiteindelijk werden er meer dan 18.000 stemmen verzameld in een week tijd”, zegt Pieter De Wulf. “Het werd al na de eerste stemdag duidelijk dat het een tweestrijd zou worden tussen de Tinekesfeesten en het Guldensporenstadion van KV Kortrijk. Na verschillende oproepen om te stemmen van zowel de Tinekesfeesten als KV Kortrijk werd er een paar keer van leidersplaats gewisseld. Het Guldensporenstadion van KVK won uiteindelijk met het kleinste verschil van de Tinekesfeesten in Heule. Gezien het minieme verschil en de enorme strijdlust van de Tinekesfeesten (en hun achterban) hebben we beslist om ook Tineke van Heule een vakje te geven op het Monopoly spelbord.”

Samen zijn het Guldensporenstadion KV Kortrijk en de Tinekesfeesten goed voor zo’n driekwart van alle stemmen. “De eerste achtervolger op ruime achterstand is Parc Saint-Georges met net geen 10 procent van de stemmen. Op de vierde plaats vinden we de Sinksenfeesten en het Marktplein van Kooigem sluit de top vijf.” Via www.monopolykortrijk.be kan je nu al een spelbord bestellen in pre-order. Het spel zal tegen de feestdagen beschikbaar zijn in verschillende winkels in Kortrijk waaronder Delhaize.