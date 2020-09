KV Kortrijk brengt ‘Maleisische Messi’ onder bij gezin van Arnout: ‘De kinderen zijn dol op hem’ Joyce Mesdag

03 september 2020

17u05 3 Kortrijk Arnout Vercruysse (39) uit Heule mag de komende jaren een bordje extra koken: de nieuwe revelatie bij KV Kortrijk, Hakim Luqman (18), verblijft bij hem en zijn twee kinderen. Het is de eerste keer dat de eersteklasser werkt met een gastgezin om een van hun jonge spelers op te vangen. Tot groot jolijt van Merel (9) en Ruben (7), die een speelkameraadje hebben voor TikTok en Fifa.

De Maleisische Messi wordt hij genoemd, Hakim Luqman. KVK Kortrijk kreeg de beloftevolle voetballer binnen via de Maleisische eigenaar van de club, Vincent Tan. “Normaal zorgen we dat onze spelers een appartementje ter beschikking hebben”, zegt Rik Foulon. “Maar dat is niet ideaal: dat zijn meestal jonge kerels van 20, 21, 22 jaar. Ze zijn nieuw in ons land, hebben geen vrienden, kennen onze taal niet, en de eenzaamheid na de trainingen ’s avonds slaat heel vaak hard toe. Daarom proberen we het dit keer via een gastgezin. Op die manier komen ze elke dag echt thuis in een warm nest.”

Het gezin van Arnout blijkt dat uitverkoren warm nest te zijn. “Het is al een tijdje dat ik mijn huis openstel voor wie een tijdelijke woonst zoekt. Dan heb ik zelf ook gezelschap als mijn kinderen er niet zijn”, zegt Arnout. “Mijn facebookvrienden weten dat intussen, ik laat nu en dan weten dat ik opnieuw op zoek ben naar een huisgenoot. Het was een van die vrienden die me liet weten dat KVK op zoek zou gaan naar een gastgezin voor een speler die binnenkort zou aankomen.”

Arnout, de kinderen en zijn woning werden gescreend door KV Kortrijk en meer dan geschikt bevonden. Sinds een weekje staat er elke avond een extra bordje bij voor Hakim ‘Lucky’ Luqman. De kinderen, die zijn er dol op. “Hakim spreekt enkel Engels, dus ze begrijpen elkaar niet”, zegt Arnout. “Maar het klikt geweldig. Merel betrekt hem in haar Tiktokfilmpjes, en Ruben probeert hem te verslaan in het Fifa-videospel.” Even later tijdens het gesprek lacht Merel zich te pletter als ze ziet hoe Hakim op zijn vingers telt: in tegenstelling tussen ‘onze’ manier, start Hakim bij zijn pink. En Ruben, die ‘smakt’ vrolijk mee met Hakim, want smakken, dat is de gewoonte in Azië. “Kijk, daarom doe ik dat dus”, zegt Arnout. “Om hun horizon te verruimen, en een stukje van de wereld tot bij hen te brengen.”



Hakim voelt zich al helemaal thuis bij Arnout. “Het is echt een hele lieve kerel. En hij kan wel vrij goed koken, ja”, lacht Hakim. Hakim heeft al wat afgereisd als lid van het Maleisische nationale voetbalteam. Zijn droom is -uiteraard- in Europa kunnen voetballen, en zo goed worden als zijn grote voorbeelden Ronaldo en Messi. Hij wordt zelf de Maleisische Messie genoemd, maar dat hij zelf echt goed is, krijg je met geen stokken uit zijn mond gesleurd. Ook niet als blijkt dat hij bij zijn eerste match tegen de belfoteploeg van KRC Gent de enige goal voor Kv Kortrijk scoorde. “Ik heb een blessure gehad, en meteen daarna kon ik door corona niet trainen. Daarom moet ik nu veel inhalen, en mijn conditie opbouwen.”

Een wereldspeler worden, daarvoor moet je drie dingen doen, zegt hij. Trainen tot je erbij neervalt, nooit opgeven, en luisteren naar je coach. En dat tot in den treurnis herhalen. “Maar ik breng dat offer graag om mijn droom te realiseren. Ik ben zo dankbaar voor deze kans.” Zijn grootste supporters zijn zijn familieleden: zijn ouders, zijn twee broers en zijn drie zussen. Hij hoopt hen nu en dan wat geld toe te kunnen stoppen, zodat ze daar in zijn thuisland een beter leven hebben. “Ik mis hen wel, maar ze komen zeker op bezoek, van zodra het mag volgens de coronamaatregelen.”