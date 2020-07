Kunstwerk van Paul Van Rafelghem krijgt definitieve plek op begraafplaats Joyce Mesdag

10 juli 2020

15u00 2 Kortrijk De marmeren sculptuur ‘Groot Gebonden Marmer’, een werk van de Kortrijkse kunstenaar Paul Van Rafelghem, heeft een definitief plekje gekregen aan de vijver, palend aan de begraafplaats op Hoog Kortrijk.

Vroeger stond het kunstwerk, dat de stad in 1990 aankocht, aan Kortrijk Xpo. “Het werd opgesteld in de waterpartij voor de Hallen (Kortrijk Xpo) tot 2008”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse. “Bij de heraanleg van de site Kortrijk Xpo werd beslist om het werk weg te halen. De voorbije twaalf jaar vond het zijn plaats in het voormalige Broelmuseum en werd het tijdelijk gestockeerd aan de Paardenstallen. Ik ben heel enthousiast dat we dit prachtig kunstwerk eindelijk terug een bestemming kunnen geven. Het is onbegrijpelijk dat het toenmalige stadsbestuur dit kunstwerk naar de archieven heeft verwezen. Dit kunstwerk komt volledig tot zijn recht op de site van de begraafplaats. We blijven in deze legislatuur volop inzetten op kunst in de openbare ruimte.”

Van Rafelghem maakte ‘Groot Gebonden Marmer’ in de jaren tachtig. Hij trok naar de marmergroeven in Toscane om er een blok marmer van tien ton uit te kiezen in helder witte Carrara. In zijn atelier kapte hij het massieve blok tot de sculptuur ‘Groot Gebonden Marmer’. Het beeld werd onderaan ingepakt met een laag lood en het geheel lijkt vastgehouden met een touw. “Het is een reflectie op het materiaalgebruik in de beeldhouwkunst. Het werk stelt de waarde van het materiaal zelf in vraag. Van Rafelghem slaagt er in om een harde en edele steensoort als marmer weer te geven als een soepele en buigzame materie, die samengebonden is als een banale plastiekzak. Dit verrassend gebruik van de materie is een constante in zijn werken.”