Kunstwerk in Heulepark vernield AHK & JME

01 november 2019

15u32 0

Een kunstwerk in Heulepark is door vandalen vernield. “Dit is echt onaanvaardbaar vandalisme”, zegt schepen Bert Herrewyn (sp.a). “De politie hield hier sowieso de laatste tijd extra controles. Het gaat om het kunstwerk Stabiele Geborgenheid van kunstenaar Luc Decroubele uit 1971. Het kunstwerk verhuisde vorig jaar nog pas naar Heulepark.” Ook schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) reageert verontwaardigd. “Voor dergelijk crapuul is geen plaats in onze stad”, reageerde hij op Facebook. “We gaan als stad voor kunst in de publieke ruimte en we blijven dat ook doen.” De stad dient een klacht in bij de politie tegen onbekenden.