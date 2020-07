Kunstnesten moeten huiszwaluw redden van uitsterven in Kortrijk



Alexander Haezebrouck

15 juli 2020

17u07 1 Kortrijk De stad Kortrijk hangt 70 kunstnesten om kolonies huiszwaluwen terug naar de stad te lokken. Het aantal kolonies zwaluwnesten is dramatisch gedaald. “De huiszwaluw is bijna volledig uit de stad verdwenen”, zegt Emmanuel Desmet van Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen.

“In 1986 waren er nog kolonies huiszwaluwen in alle deelgemeenten van Kortrijk”, vertelt Emmanuel Desmet van Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. “Nu zijn er enkel nog hoevekolonies in Bellegem en Rollegem en nog twee kleine straatkolonies op Heule-Watermolen en de Haantjeshoek in Heule. De huiszwaluw is dus met uitsterven bedreigd in Kortrijk.” Emmanuel stuurde enkele weken geleden een alarmmail naar schepen Bert Herrewyn (sp.a). “Ik had eerder al wat signalen opgevangen en had het probleem ook net al aangekaart bij de provincie”, vertelt Bert Herrewyn. “We plaatsten al nestplankjes die de vogelpoep van jongen opvangen en werken met subsidies voor bewoners die nestplankjes wilden laten hangen. Toch bleek dat niet genoeg. De huiszwaluwen vinden ook veel minder geschikte plaatsen om hun nest te bouwen, de strakke nieuwbouwhuizen zijn daar niet geschikt voor. De alarmmail van Emmanuel deed ons het gaspedaal om extra maatregelen te nemen hard induwen. We hebben erg snel kunnen schakelen en kunnen dankzij de provincie 70 kunstnesten ophangen. Die kunstnesten worden geleverd door de dienst Stadslandschap Leie en Schelde van de Provincie West-Vlaanderen.

Kunstnesten bewijzen nut

Dat het hangen van kunstnesten wel degelijk werkt, bleek al in andere gemeenten. “In Harelbeke is het aantal nesten in enkele jaren spectaculair gestegen van amper 8 nesten tot 60 nesten”, zegt Emmanuel. Bewoners van buurten waar nu al huiszwaluwkolonies actief zijn, reageren erg positief en zijn erg bereid om zo’n kunstnest te plaatsen.

Nut van huiszwaluw

De huiszwaluw is niet te vergelijken met de gierzwaluw die wel in grote getale voorkomt in Kortrijk. “De gierzwaluw heeft veel minder nodig om een nest te bouwen dan een huiszwaluw. Gierzwaluwen zijn donkerbruin en sikkelvormig. De huiszwaluw is een kleinere broer met witte onderkant die leeft van vliegende insecten en zich thuis voelt tussen de mensen. De huiszwaluw is een zangvogel en heeft zijn nut omdat ze jaarlijks miljoenen muggen en insecten verorberen.”