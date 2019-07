Kunstencentrum BUDA kiest Mathilde Villeneuve (38) als nieuw artistiek leider Peter Lanssens

15 juli 2019

08u44 1 Kortrijk De raad van bestuur van kunstencentrum BUDA in Kortrijk stelt Mathilde Villeneuve (38) als nieuw artiestiek leider aan. Zij gaat op 1 oktober aan de slag.

Mathilde Villeneuve werkte jaren als kunstcritica en coördineerde tal van projecten. Ze leidde de voorbije zes jaar Les Laboratoires d’Aubersvilliers. Dat is een gerenommeerde residentieplek aan de rand van Parijs, met focus op onderzoek en experiment binnen de podiumkunsten, beeldende kunst, cinema en literatuur. “Er waren 33 kandidaten met uiteenlopende ervaringen”, zegt algemeen directeur van kunstencentrum BUDA Kristof Jonckheere. “Niet enkel uit België, maar ook uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Polen. Het toont de internationale reputatie van BUDA. We zijn erg blij met de keuze voor Mathilde Villeneuve. Ze verhuist nog deze zomer van Parijs naar Brussel. We ontwikkelen samen tegen eind 2020 een nieuw plan voor BUDA 2022-2026.”

Maatschappelijke thema’s

“De ligging van BUDA is een pluspunt”, zegt Mathilde Villeneuve. “Kortrijk ligt in het midden van de Eurometropool met ook Rijsel en Doornik, aan de rand van het centrum van het kunstenlandschap. Wat kunstenaars de kans geeft om in de schaduw te werken, zich volop te focussen en vrijuit te experimenteren. We willen in BUDA de ondersteuning van artiesten verder uitdiepen. We gaan na hoe we van deze formidabele kunstinstelling een creatieve plek maken rond urgente maatschappelijke thema’s in onze samenleving zoals dekolonisatie of ecologie. BUDA is een plek die zich niet laat begrenzen”, aldus Mathilde Villeneuve. Ze volgt bij BUDA als artistiek leider Agnes Quackels op, die na acht jaar aan een nieuwe uitdaging toe is.