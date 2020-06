Kunstenares Mie Bogaerts schenkt bronzen Ziemie-beeldjes aan Kortrijk: “We zetten ze op unieke locaties en stippelen wandelroute uit” Peter Lanssens

26 juni 2020

11u57 7 Kortrijk De Heulse kunstenares Mie Bogaerts schenkt twintig bronzen beeldjes aan de stad Kortrijk. De zogenaamde Ziemie-beeldjes zijn ongeveer twintig centimeter groot en worden later dit jaar op nog te bepalen unieke locaties geplaatst in de binnenstad. Er zal een Ziemie-toer wandelroute uitgestippeld worden.

Bij elk beeldje komt een gedicht, toepasselijk voor die locatie. Mie Bogaerts werkt hiervoor met dichter Joris Denoo samen. De overeenkomst tot schenking van de beeldjes is goedgekeurd in het schepencollege van 22 juni.

“Zie je mij, vertaald naar Ziemie, spookt als brouwsel al een tijdje in mijn hoofd”, vertelt Mie Bogaerts, die een jarenlange opleiding aan de Kortrijkse kunstacademie genoot. “Blij dat ik weldra met plezier de stad kan bekoren met mijn wezentjes. Misschien springen ze toevallig in het oog. Of moet je meer gericht kijken. Vinden is de trofee na het zoeken. De Ziemies vertellen straks elk een anekdote over een bepaald plekje in Kortrijk. Hou ze vooral in de gaten”, aldus Mie Bogaerts. “We nemen deze beeldjes heel graag in ontvangst en engageren ons om deze de komende jaren in Kortrijk tentoon te stellen”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Ik ben onder de indruk van de creativiteit van Mie en Joris. De wandelroute zal de moeite waard zijn.”