Kunst op Zuiders Gras eert postuum Cis Rodenbach: “24 kunstenaars stellen in prachtige tuinen tentoon” Peter Lanssens

31 augustus 2020

10u54 7 Kortrijk Het vierjaarlijks evenement Kunst op Zuiders Gras is terug, na topedities in 2012 en 2016. Liefst 24 lokale kunstenaars stellen komend weekend tentoon. Dat doen ze in negen beeldmooie tuinen in Bellegem, Rollegem, Marke, Aalbeke en Sint-Denijs. Kunst op Zuiders Gras was destijds een idee van Francis Rodenbach (44). De bekende politicus en volksfiguur overleed begin mei 2019. Trekkers van het evenement zijn Romain Haemers, Tracy Remmerie en Guy Horré.

De setting van Kunst op Zuiders Gras is prachtig, in de zuidelijke rand van Kortrijk en het landelijke Sint-Denijs. De kunstwerken maken het helemaal af met onder meer digitale kunst en fotografie, sculpturen, glaskunstwerken en installaties. De lokale kunsttalenten inspireren en verwonderen zo de bezoekers.

Kunst op Zuiders Gras wordt coronaproof gehouden, op zaterdag 5 en zondag 6 september. Tickets kosten 50 eurocent per bezoeker per tuin. Reserveren is verplicht en doe je via de site www.kortrijk.be/kunstopzuidersgras. Je reserveert per tijdslot van 45 minuten. Wees er snel bij, want de tuinen laten volgens oppervlakte maar een beperkt aantal bezoekers toe. Je moet in elke tuin een mondmasker dragen. Ook registreren is verplicht. Elke bezoeker krijgt een brochure met uitleg over de kunstenaars. Er zijn geen bars in de tuinen. Wie na het bezoek dorst en/of honger heeft, kan naar de horecazaken Elckerlyck Inn in Rollegem en Sint-Laurentius in Kooigem.

“Dit evenement toont het enthousiasme en de liefde voor cultuur. Ook in deze moeilijke tijden doen de initiatiefnemers en betrokken horecazaken er alles aan om de bezoekers te laten genieten”, zeggen schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) en schepen van Deelgemeenten Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).