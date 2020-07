Kunst brengt 280 euro op voor zorginstelling De Zonnebloem voor kinderen met een beperking Peter Lanssens

21 juli 2020

Creatief bezig blijven in je kot, het was voor veel mensen een hele uitdaging tijdens de wekenlange lockdown in het voorjaar. Tattoo-artieste Cindy Frey uit Kortrijk hielp een handje door een ‘lockdown art groep’ op te starten. Dat leverde mooie projecten op zoals het imiteren van (wereld)sterren en het ontwerpen van originele mondkapjes. Ook het goeie doel kreeg aandacht binnen de ‘lockdownartgroep’, dankzij de verkoop van shirts. Die verkoop bracht een winst van 280 euro op. Dat bedrag gaat integraal naar De Zonnebloem in Heule. De zorginstelling in de Steenstraat in Heule is een voorziening voor kinderen en jongeren met een beperking.