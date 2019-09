Kulak start met 1.400 studenten: sterkste stijger is onderwijskunde Peter Lanssens

24 september 2019

16u22 0 Kortrijk Dinsdagnamiddag is het nieuwe academiejaar van de universiteit Kulak in Kortrijk plechtig geopend. Kulak groeit en bloeit met 1.400 studenten (vorig academiejaar net geen 1.300, red.). Sterkste stijger is onderwijskunde, met dubbel zoveel studenten. De opleiding is dan ook volledig hertekend, met doorstroming naar psychologie en pedagogische wetenschappen. “Waardoor die studenten drie jaar aan de universiteit Kulak kunnen blijven”, zegt rector Piet Desmet.

Opleidingen die het ook prima doen zijn biomedische wetenschappen, bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur en de schakelprogramma’s handelswetenschappen. Er zijn ook opleidingen die achteruit gaan, zoals handelsingenieur en rechten. Nieuw in het aanbod: de verkorte educatieve masters lerarenopleiding. “Met meteen 50 inschrijvingen in Kortrijk, waar we tevreden over zijn”, zegt Piet Desmet. “Indien we die 50 bij het totaal optellen, komen we zelfs aan 1.450 studenten. Maar niet de instroom is het belangrijkst, wél de doorstroming.” De rector verwijst naar de slaagcijfers in Kulak, met 62 procent in het eerste jaar. Wat veel beter is dan het Vlaams gemiddelde.

Topinstituut voor onderzoek

Ook belangrijk: Kulak blijft zich verder ontwikkelen als een topinstituut voor wetenschappelijk onderzoek: met bij de onderzoekers ondertussen al dertig nationaliteiten op de campus op Hoog Kortrijk. “En er komen op dat vlak nog eens drie voltijdse residentiële professoren bij in Kortrijk”, zegt Luc Sels, rector van de KU Leuven. Verder het opmerken waard: nieuwe samenwerkingen met de universiteit van Rijsel, het Europacollege in Brugge én het richten van de blik op topinstellingen in Londen. “Waar er in Brexit-tijden nood is aan samenwerking. Dat is onze volgende ambitie. Vergelijk het gerust met de Champions League in het voetbal”, zegt Piet Desmet. Die eveneens blijft hameren op verdere samenwerkingen met scholen, kenniscentra en bedrijven in Kortrijk en omgeving. Het mag duidelijk zijn: het gaat Kulak, sinds 1965 een vaste waarde in Kortrijk, voor de wind.