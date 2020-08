Kulak klaar voor nieuw academiejaar: “Lessen zoveel als mogelijk in de aula’s”



Alexander Haezebrouck

17 augustus 2020

12u56 0 Kortrijk Op de KU Leuven Campus Kortrijk zijn na de online inschrijvingen nu ook de eerste fysieke inschrijvingen voor het volgend academiejaar gestart. Bij de Kulak zijn ze klaar voor het nieuwe academiejaar. “Zoveel mogelijk lessen fysiek laten plaatsvinden in de aula blijft het doel”, zegt campusrector Piet Desmet.

De online inschrijvingen liepen al een tijdje, maar studenten die zich ook fysiek wilden inschrijven kunnen dat vanaf vandaag na een afspraak te hebben gemaakt. Studenten moesten zich dan eerst online voorinschrijven om nadien een afspraak te maken. De eerste die zich ook fysiek kwam inschrijven is Margot Dewaele (18) uit Wortegem-Petegem. “Ik wou me hier toch graag fysiek komen inschrijven omdat ik nog enkele vragen had en zo zie je de campus toch ook al een keer”, vertelt Margot die Toegepaste Taalkunde gaat studeren aan de Kulak. “Ik weet wel dat het zeker in het begin iets anders zal zijn om hier te studeren. Maar ik hoop toch dat we zoveel als mogelijk samen in groep kunnen zijn. Dan kan je de taal ook beter leren. Ook het einde van vorig schooljaar was anders natuurlijk. We mochten slechts twee keer per week een halve dag naar school. Online les volgen is niet meteen mijn ding, maar het is beter dan niets natuurlijk.”

Maatregelen strikt volgen, maar toch zoveel op de campus zelf

Campusrector professor Piet Desmet kon studente Margot Dewaele alvast geruststellen. “Zoals de maatregelen er nu voor staan blijven we inzetten om zoveel als mogelijk de lessen op de campus te laten doorgaan”, stelt Desmet. “Alles volgens de regels natuurlijk met mondmaskers enzovoort. We hebben ook plexiglas voorzien en zullen voor grote lesgroepen werken met een rotatiesysteem. Dan volgt een groep studenten de les fysiek in de aula, een andere groep kan de les ook live met interactie mee volgen in een studio. We zijn nu natuurlijk al beter voorbereid voor wanneer de maatregelen opnieuw zouden verstrengen. Dan zullen we ook hier de lessen moeten aanpassen. Wat me wel hoopvol stemt is dat de resultaten er op het eind van het vorig academiejaar niet onder geleden hebben.” Ondertussen loopt het aantal online inschrijvingen erg goed. “Dat is ook positief natuurlijk maar voor ons blijft kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. We willen onze studenten zo goed als mogelijk begeleiden zodat ze uiteindelijk ook slagen.”