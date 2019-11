Kruispunt Beverlaai tot kerstvakantie dicht Peter Lanssens

22 november 2019

06u38 0 Kortrijk De heraanleg van de Beverlaai, een zijstraat van de Doorniksewijk, vordert. Aannemer Bernard Ockier is nu gestart met de heraanleg van het kruispunt van de Beverlaai met de Bloemistenstraat en Pater Beckstraat. Het kruispunt is dicht voor het verkeer. “De aannemer streeft ernaar om die werken tegen de kerstvakantie af te ronden”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

“Tegen dan is de straat terug berijdbaar. De asfalteringswerken volgen iets later. Dat zal begin 2020 zijn, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden”, aldus Axel Weydts. Het verkeer kan een lokale omleiding volgen via de Sint-Sebastiaanslaan, Karmelietenlaan, Bloemistenstraat, Minister Tacklaan en Doorniksewijk enerzijds en via de Sint-Sebastiaanslaan, Loofstraat en Doorniksewijk anderzijds. De heraanleg van de Beverlaai kost de stad 506.400 euro, rioleringswerken inbegrepen. De Beverlaai wordt leefbaarder en groener.