KRTRK Bazaar promoot met nieuwe sfeermarkt Overbekeplein, ook hoogstaande vintage- en brocantemarkt in Begijnhofpark Peter Lanssens

24 september 2020

12u01 5 Kortrijk Het enkele jaren geleden vernieuwde Overbekeplein in het hart van het winkelwandelgebied in Kortrijk vormt op zaterdag 26 september het decor voor KRTRK Bazaar. Een nieuwe sfeermarkt, om het in 1981 geopende winkelplein in de kijker te zetten. Die coronaproof sfeermarkt wordt gecombineerd met een hoogstaande vintage- en brocantemarkt in en aan het Begijnhofpark. “We hebben in deze tijden een extra publiekstrekker nodig”, zegt bezieler Niels Lybeer.

KRTRK Bazaar wordt een maandelijkse marktplaats. Waarbij lokale handelaars liefst massaal naar buiten komen om hun waren te promoten. De keuze voor een sfeermarkt op het Overbekeplein is bewust. Toeristen waarderen het knusse winkelplein. Maar veel Kortrijkzanen en streekgenoten laten het wat links liggen. Er zitten daar nochtans heel wat topzaakjes zoals plantenwinkel Plantastic, platenzaak Crate Records, noem maar op. Het ontdekken zeker waard.

KRTRK Bazaar, komende zaterdag van 10 tot 19 uur, mixt lokale ondernemers met ander Kortrijks ambachtelijk en creatief talent. Zo stelt kunstenaar Petrus Paklons er Echo voor: een tentoonstelling van de Franse bezeten wielerfanaat Grégory Decock, die iedereen zal verrassen. Er is dankzij Crate Records ook muziek met blues van Lone Blue Heron en sologitaar van Glitter Jaguar. En er is tal van lekkers te krijgen op het Overbekeplein: koffie en gebak van KoffieQueen, ambachtelijk Halsbergh bier, streekproducten op barbecue,…

Kom zeker naar de brocante- en vintagemarkt in het Begijnhofpark. Het zal echt de moeite waard zijn. Zo doen de bekende antiquairs Alexander Balcaen en Ignace Van Canneyt bijvoorbeeld mee. Pedro De Naer van Eurometropolis Brocante

De sfeermarkt op het Overbekeplein maakt via het Boerenhol de verbinding met het Begijnhofpark. Waar Pedro De Naer met een brocante- en vintagemarkt uitpakt, goed voor zo’n zeventig standhouders. De ondernemer heeft met Eurometropolis Brocante al een goed draaiende wekelijkse zondagsmarkt op de parking van het handelscentrum Pottelberg. “Ik geloof in de Eurometropolis (driehoek tussen Kortrijk, Rijsel en Doornik, red.), waar er een gigantisch doelpubliek is”, zegt Pedro De Naer. “Dat is ook voor KRTRK Bazaar heel interessant. Kom zeker naar de brocante- en vintagemarkt in het Begijnhofpark. Het zal echt de moeite waard zijn. Zo doen de bekende antiquairs Alexander Balcaen en Ignace Van Canneyt bijvoorbeeld mee”, aldus De Naer. “De brocante- en vintagemarkt in het Begijnhofpark en het gebeuren op het Overbekeplein gaan elkaar versterken, onder de noemer KRTRK Bazaar”, zegt Niels Lybeer.

De mensen moeten eerst de kans krijgen om KRTRK Bazaar te leren kennen. Laat het rustig groeien. Er zijn ook al enthousiastelingen voor de volgende editie in oktober, maar er is zeker nog plaats. We roepen op om mee te doen. trekker Niels Lybeer

“Of het nu een succes wordt of niet, we gaan na zaterdag 26 september ook de komende maanden door met KRTRK Bazaar. Er liggen al drie volgende data vast: 24 oktober, 28 november en 19 december”, verzekert Niels Lybeer, ook gemeenteraadslid voor Team Burgemeester. “De mensen moeten eerst de kans krijgen om KRTRK Bazaar te leren kennen. Laat het rustig groeien. Ik engageer me om er iets moois van te maken omdat ik voel dat er nood is aan een extra publiekstrekker. Er zijn al enthousiastelingen voor de volgende editie in oktober, maar er is zeker nog plaats. We roepen op om mee te doen. Neem contact op met mij of met één van de handelaars op het Overbekeplein. Het is de bedoeling om rustig uit te breiden, ook richting het Vandaleplein.”

Meer info vind je op de Facebookpagina van KRTRK Bazaar: klik hier. Wie als handelaar wil aansluiten op een volgende editie van de nieuwe sfeermarkt, kan contact opnemen met Niels Lybeer: tel. 0486/65.48.29.