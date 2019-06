Kritiek op tarieven in zwembaden Weide en Abdijkaai, ook onvrede over problemen in Heule Peter Lanssens

17u19 24 Kortrijk De kritiek op de tarieven in het nieuwe zwembad Weide in Kortrijk klinkt steeds luider. “Je betaalt je vooral als niet-inwoner van Kortrijk en Zwevegem blauw”, zegt fervent zwemster Lien Deklerck uit Kuurne. “Veel mensen vinden dat trouwens.” Ook de prijszetting in het openluchtzwembad Abdijkaai valt in slechte aarde. Beheerder Lago countert met nieuwe abonnementen. Nog een punt van aandacht: de aanhoudende technische problemen in het zwembad in Heule.

Wie niet in Kortrijk of Zwevegem woont, beheerder Lago bouwde daar zwembaden, betaalt meer om baantjes te trekken in de Lago-sportbaden. Zo betaal je in Weide op het Nelson Mandelaplein als niet-inwoner 4,20 euro en 36 euro voor een 10-beurtenkaart. Goedkopere 50- en 200-beurtenkaarten mogen niet-inwoners niet kopen. “Vreemd dat we er geen recht op hebben, ik wil als niet-inwoner zelfs iets meer betalen voor een 50- of 200-beurtenkaart”, zegt Lien Deklerck, die haar fysieke conditie onderhoudt door bijna dagelijks te gaan zwemmen. “Het sportbad Weide is nu een veel te duur grapje. Niet vergeten dat je er ook betaalt om te parkeren. Er zijn veel mensen die hierover klagen.”

We lanceren nieuwe abonnementen. Die starten aan minimum drie maanden voor de prijs van 119,70 euro. Dat is 1,33 euro per beurt. Centrummanager Elewin Werbrouck

1,33 euro per beurt

Dat Kortrijkzanen en Zwevegemnaren bevoordeeld worden, vindt centrummanager Elewin Werbrouck van beheerder Lago logisch. “De zwembaden zijn betaald met hun belastinggeld. Daarom ook zijn de 50- en 200-beurtenkaarten enkel voor die inwoners. Een sportbad is àltijd verlieslatend. Veel mensen beseffen dat niet. We maken hier niét veel winst mee, zoals velen denken. We zijn enkel rendabel door het sportbad op Weide met een recreatief luik en een horecazaak te combineren. Toch proberen we de fervente zwemmers nu tegemoet te komen. Door op eigen initiatief nieuwe abonnementen te lanceren voor inwoners én niet-inwoners. Die starten aan minimum drie maanden voor de prijs van 119,70 euro. Dat is 1,33 euro per beurt. Ze gelden voor de sportbaden in Zwevegem, Weide in Kortrijk en Heule. En ze gelden ook voor het openluchtzwembad in de Abdijkaai”, aldus Werbrouck. Dat bevestigt sportschepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We zijn dat inderdaad recent zo overeengekomen.”

Tarieven openluchtbad

Er zijn ook klachten over de nieuwe tarieven voor het openluchtbad Abdijkaai. Kortrijkzanen en Zwevegemnaren betalen er nu 48 euro voor een 10-beurtenkaart. Vroeger was dat 15 euro voor een 10-beurtenkaart. Eén beurt is 5,30 euro per persoon. “Er zijn voor Kortrijkzanen en Zwevegemnaren sowieso ook de 50-beurtenkaart van 99 euro (1,98 euro per beurt), 200-beurtenkaart van 250 euro (1,25 euro) en dus die nieuwe abonnementen van minimum drie maanden”, zeggen centrummanager Elewin Werbrouck en schepen Arne Vandendriessche. Niet-inwoners betalen 10,70 euro of 78 euro voor een 10-beurtenkaart. Maar ook hier is er voor fervente zwemmers een alternatief met de nieuwe abonnementen.

Er is altijd wel iets gaande in het zwembad Lagaeplein in Heule. Ik roep de mensen van beheerder Lago op het matje. Schepen Arne Vandendriessche

Niet bewust saboteren

Veel zwemmers vragen zich verder af wat er met de zwembaden Lagaeplein in Heule en Abdijkaai in Kortrijk zal gebeuren. “Er zijn vaak problemen in Heule”, zegt Lien Deklerck. “Het water is soms te koud. De douches werken regelmatig niet. Ik vraag me af of Lago het bewust laat verkommeren. Om er vanaf te zijn”, aldus Lien Deklerck. “Helemaal niet, het laatste wat we willen is het verwijt krijgen dat we de boel bewust saboteren”, reageert Elewin Werbrouck. “We steken er veel tijd in. Maar het is en blijft een oud zwembad”, aldus Elewin Werbrouck. Daar is schepen Arne Vandendriessche het niet mee eens: “Ik ben boos, want er is altijd wel iets gaande in het zwembad van Heule. Ik roep de mensen van Lago op het matje. Want het kan zo niet verder. We gaan voortaan ook zelf een technieker van de stad naar het zwembad in Heule sturen”, aldus Vandendriessche. Of de zwembaden Lagaeplein in Heule en Abdijkaai in Kortrijk open blijven, wordt na 2021 na een evaluatie duidelijk.