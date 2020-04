Kringloopwinkel roept op: “Hou uw oud gerief in uw kot, onze magazijnen zitten nokvol” Peter Lanssens

10 april 2020

17u38 0 Kortrijk De 150 textielcontainers van De Kringloopwinkel zitten veel sneller dan anders vol. Dat komt door de combinatie van paasvakantie, lenteschoonmaak en coronamaatregelen. “We vragen om kledij en gerief bij te houden, tot wanneer onze winkels opnieuw openen”, zegt algemeen directeur Bart Vandenbussche.

Maatwerkbedrijf De Kringloopwinkel zamelt in de werkgebieden van de intercommunales Imog en Mirom kledij, schoenen en textiel in. Dat gebeurt in textielcontainers op straten, parkings en pleinen en via de recyclageparken.

Sluikstorten

De textielsortering en -stockage komt door de coronacrisis onder druk te staan. “Onze transportdienst steekt momenteel meer dan een tandje bij om de textielcontainers zo snel mogelijk te ledigen en naar het centraal depot in de Warande in Heule te brengen”, vertelt Bart Vandenbussche. “Medewerkers nemen vrijwillig het meter- en peterschap van containers op zich en bekijken meermaals per week de situatie ter plaatse. Volle containers én sluikstorten worden doorgegeven en opgevolgd. We reageren onmiddellijk op elke melding van zakken kledij of ander gerief naast de containers”, zegt Bart Vandenbussche.

De uitgesorteerde kledingstukken kunnen door de maatregelen niet naar onze Kringloopwinkels, want die zijn dicht. Het ontbreekt ons hierdoor aan capaciteit om het ingezamelde en verwerkte textiel te blijven stockeren. Onze magazijnen zitten nokvol Algemeen directeur Bart Vandenbussche

Nokvolle magazijnen

“De uitgesorteerde kledingstukken kunnen door de coronamaatregelen niet naar onze Kringloopwinkels, want die zijn dicht”, vervolgt Bart Vandenbussche. “Het ontbreekt ons hierdoor aan capaciteit om het ingezamelde en verwerkte textiel te blijven stockeren. Onze magazijnen zitten nokvol. We zijn blij dat mensen hun herbruikbare kledij aan De Kringloopwinkel willen schenken. Maar we vragen om het nu nog even bij te houden, tot we onze winkels opnieuw kunnen openen. En we maximaal lokaal hergebruik kunnen garanderen. We hebben de limiet van het inzamelen stilaan bereikt”, besluit Bart Vandenbussche. Vragen of een volle container of sluikstort melden: textiel@dekringloopwinkel.be.

Waar staan ze

De Kringloopwinkel heeft textielcontainers in Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. De Kringloopwinkels zelf – nu gesloten – bevinden zich in Kortrijk, Beveren-Leie, Menen, Wevelgem, Avelgem en Zwevegem. Je hebt ook nog De Bazaar in Kortrijk en De Hangaar in Heule, ook tijdelijk gesloten nu. Meer info op www.dekringloopwinkel.be.