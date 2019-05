Krijgt jouw huis de nieuwe prijs Gulden Pand? 1.500 euro voor winnaar Peter Lanssens

23 mei 2019

13u06 0 Kortrijk Wie als eigenaar de voorbije zeven jaar een waardevol pand liet restaureren of verbouwen, maakt kans op Het Gulden Pand. De winnaar krijgt naast eeuwige roem ook 1.500 euro. De winnaar van de publieksprijs krijgt 750 euro.

De nieuwe prijs is een initiatief van de Adviesraad Bouwkundig Erfgoed Kortrijk (ABEKO), het Erfgoedplatform en de stad Kortrijk. Omdat zij de heropwaardering en het behoud van het waardevol bouwkundig patrimonium in Kortrijk belangrijk vinden. En verder om de eigenaars van zo’n panden te erkennen en te feliciteren. Om toekomstige eigenaars van historische panden te stimuleren en aan te moedigen. Om alle inwoners te sensibiliseren en te informeren over het rijke historische erfgoed van Kortrijk. Om met de prijs een bijdrage te leveren tot het verfraaien van het straatbeeld. En om het voorbeeld van andere erfgoedsteden zoals Brugge, Gent, Mechelen en Oostende te volgen. Wie vindt dat hij de prijs Het Gulden Pand verdient, kan zich tot en met 8 september op www.kortrijk.be/guldenpand inschrijven. Daar staat ook het wedstrijdreglement. ABEKO kiest in een eerste selectieprocedure vijf genomineerden. PxL. Fotocollectief Kortrijk maakt een reportage van elke genomineerde. Die reportages worden tentoongesteld in de stadsbibliotheek, in november. Het publiek stemt er op zijn favoriete pand. Een professionele jury met specialisten uit de architectuur-, restauratie- en erfgoedwereld kent de vakprijs Het Gulden Pand toe aan één van de vijf genomineerden. De uitreiking gebeurt op een receptie in boekenhuis Theoria, op 1 december 2019.