Krijgen Tinekesfeesten vakje in Monopoly Kortrijk? Heuls gebeuren heeft voorlopig meeste stemmen Peter Lanssens

02 juli 2020

13u28 1

In december wordt Monopoly Kortrijk gelanceerd. Kortrijk wordt zo de achtste stad met een eigen Monopolyspel in ons land. Er is nog één ontbrekend vakje. Inwoners beslissen mee wat er in dat vakje komt. Er loopt sinds dinsdag een stemronde, waar massaal op gereageerd wordt, met nu al 3.300 stemmen. Enkele uren na de opening van de poll stond het Guldensporenstadion van KV Kortrijk op kop. Die situatie veranderde woensdag, toen de organisatoren van de Tinekesfeesten hun volgers op sociale media opriepen om massaal te stemmen. Met succes, want de Tinekefeesten in Heule staan nu op kop. De top vijf omvat verder het Guldensporenstadion, de Sinksenfeesten in Kortrijk, Parc Saint-Georges in de Doorniksewijk en Kooigemplaats. Stemmen doe je op www.monopolykortrijk.be en kan nog tot 6 juli. De uitslag volgt op dinsdag 7 juli. Nu al een Monopoly Kortrijk van 50 euro bestellen, kan via pre-order op dezelfde website.