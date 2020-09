KRC Bissegem krijgt inbrekers over de vloer: “Eén laptop weg, maar vooral veel schade” Alexander Haezebrouck Peter Lanssens

27 september 2020

12u43 8 Kortrijk KRC Bissegem heeft in de nacht van zaterdag op zondag ongewenst bezoek gekregen. Inbrekers slaagden erin binnen te breken in de chalet met de kleedkamers maar ook in de sporthal. Ze doorzochten alle ruimtes en lieten een spoor van vernieling achter. “Vooral de kost om alles te herstellen zal opnieuw een paar 1.000 euro kosten”, zucht manager Franky Doolaeghe.

“Het was de materiaalman die vanmorgen om 6 uur de trieste ontdekking deed”, vertelt manager Franky Doolaeghe. “Het moet vannacht gebeurd zijn, want zaterdagavond was er nog een volleybalmatch in de sporthal en was er nog niks gebeurd. De inbrekers sloegen een zijraam van de chalet in om binnen te geraken. Daar haalden ze alles doorzocht en raakten ze tot bij het sleutelrekje. Zo geraakten ze ook tot in de sporthal en het secretariaat. Uiteindelijk namen ze één laptop mee, maar vooral de vernielingen die ze aanrichtten kosten geld. Volgens de politie waren ze voornamelijk op zoek naar geld. Maar dat laten we uiteraard niet liggen op de club. Eén andere laptop hebben ze zelfs laten staan.” Het is niet de eerste keer dat KRC Bissegem met inbrekers te maken krijgt. “Vorig jaar braken ze ook binnen in de chalet, toen gingen ze aan de haal met drank. Dat hebben ze deze keer laten staan. Vooral de vernielingen die ze hebben aangericht is een zware dobber. Het zal toch opnieuw enkele duizenden euro’s kosten om alles te herstellen.” De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en een sporenonderzoek. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.