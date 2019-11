Kraanwerken op President Rooseveltplein Peter Lanssens

13 november 2019

16u39 3

Er wordt op donderdag 21 november op het President Rooseveltplein gewerkt. Om er werken met een kraan ter hoogte van huisnummer 17 uit te kunnen voeren, is het President Rooseveltplein die dag en in die zone onderbroken voor het verkeer. Wie er die dag toch in de buurt moet zijn, volgt een omleiding via de Jean-Baptist De Jonghestraat, Louis Robbeplein, Koning Leopold I-straat en Burgemeester Nolfstraat.