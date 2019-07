Kraakpanden worden gesloopt, illegalen opgepakt en uitgewezen Kordatere aanpak in door overlast geplaagde Gouden Driehoek Peter Lanssens

29 juli 2019

17u40 24 Kortrijk De politie en de stad Kortrijk treden nu - eindelijk - nog kordater op in de door overlast geplaagde Gouden Driehoek. Achttien leegstaande huizen worden gesloopt. Daarin verbleven soms mensen zonder papieren. Illegalen worden opgepakt en indien mogelijk uitgewezen. De huizen waarvan sprake wijken tegen eind 2021 voor twaalf nieuwe rijwoningen en zestien nieuwe flats.

De Gouden Driehoek tussen de Sint-Antonius-, Tuighuis- en Zwevegemsestraat wordt al enige tijd geplaagd door overlast. Omwonenden klagen er over illegalen die in leegstaande huizen zitten, dieven die in de buurt toeslaan en dealers die er drugs verkopen. En aan fietsenhandel Spitter werd op 21 mei een wijkagent uit het niets met een mes aangevallen. De problematiek heeft (deels) met de nachtopvang van het CAW in dezelfde buurt te maken. Een werkgroep met daarin de politie en de korpschef, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a) en de burgemeester steken nu een tandje bij.

De mensen van de nachtopvang hebben nu een directe lijn met de politie, zodat ze de probleemgevallen sneller kunnen signaleren. Want bezoekers hebben daar soms een problematiek van verslaving(en). We bekijken hoe we dat beter kunnen beheersen en aanpakken. Waarnemend burgemeester Wout Maddens

In kaart brengen

“De politie en de wijkwerking verhogen sinds vorige week hun aanwezigheid in de omgeving”, zegt waarnemend burgemeester Wout Maddens (Team Burgemeester). “De politie komt nu bij élke melding ter plaatse en stelt indien wenselijk een pv op. We brengen zo de problematiek beter in kaart. De mensen van CAW nachtopvang hebben nu een directe lijn met de politie, om probleemgevallen sneller te signaleren. Want bezoekers hebben daar soms een problematiek van verslaving(en). We bekijken hoe we dat beter kunnen beheersen en aanpakken.”

De stad liet afgelopen vrijdag het afval, dat zich in die lege huizen en tuinen opstapelde, weghalen. De huizen zijn nu helemaal opgeruimd en ook opengezet, zodat mensen er zich niet meer zomaar kunnen verschuilen. Wout Maddens

Niet meer verschuilen

“De politie pakt illegalen telkens op en neemt ze telkens mee naar het commissariaat voor verhoor”, vervolgt Wout Maddens. “Er wordt ook altijd contact opgenomen met de dienst Vreemdelingenzaken om te controleren of ze kunnen uitgewezen worden. Er is verder overlast in leegstaande woningen. De stad liet daarom afgelopen vrijdag het afval, dat zich in die huizen en tuinen opstapelde, weghalen. De huizen zijn nu helemaal opgeruimd en ook opengezet. Zodat mensen er zich niet meer zomaar kunnen verschuilen.”

De werken voor de nieuwe sociale huurwoongelegenheden vatten in juni 2020 aan. Ze zijn tegen eind 2021 instapklaar. Wout Maddens en Maxim Veys

Eind 2021 instapklaar

Achttien leegstaande woningen, niet meer conform deze tijd, worden gesloopt in de Gouden Driehoek. Er komen twaalf nieuwe rijhuizen in de plaats. Op de kop van de Tuighuisstraat en de Graaf Boudewijn IX-laan komen zestien nieuwe appartementen, vlakbij het Guldenspoorpad. Het project is van maker architecten uit Gent. Er is een bouwvergunning toegekend. “De werken voor de nieuwe sociale huurwoongelegenheden vatten in juni 2020 aan. De woongelegenheden zijn tegen eind 2021 instapklaar”, zeggen Wout Maddens en sp.a-volksvertegenwoordiger Maxim Veys, tevens voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk. “Het project zal een meerwaarde betekenen voor de buurt”, vinden Wout Maddens en Maxim Veys.

Oude brandweerkazerne

Er zijn verder plannen met de oude brandweerkazerne aan de Zwevegemsestraat. De kazerne wordt tegen 2021 de nieuwe thuishaven van de huidige Deelfabriek (nu nog in de Damastweversstraat op de Venning, red.). De kazerne, waar er vier keer meer plaats is, wordt zo een soort alternatief shoppingcenter. Vooral voor mensen die het niet breed hebben. Meer informatie over de nieuwe Deelfabriek is te raadplegen door te klikken op volgend artikel. Tot slot: er wordt momenteel ook bekeken of er camerabewaking mogelijk is in de Gouden Driehoek. Die beslissing hangt vooral van het aantal processen-verbaal af.