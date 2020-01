Kraakpanden in ‘Gouden Driehoek’ nog voor zomer weg: “Geen illegalen meer in lege huizen” Ook bouwprojecten in Nieuw Kortrijk en Blauwe Poort krijgen (verder) vorm Peter Lanssens

23 januari 2020

16u25 0 Kortrijk De afbraak van 18 leegstaande huizen in de Tuighuisstraat en omgeving vat voor de zomer aan. “De sloper is aangesteld. Rest ons enkel nog wat praktische afspraken, vooraleer op te starten”, zegt directrice Ilse Piers van de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk. De buurt werd door overlast geplaagd midden 2019. Onder meer omdat er illegalen in de lege huizen zaten. Wonen Regio Kortrijk pompt per jaar ruim 17 miljoen euro in bouwprojecten. Zo gebeurt er ook in de wijken Nieuw Kortrijk en Blauwe Poort heel wat.

Het was vooral vorige zomer onrustig in de ‘Gouden Driehoek’ tussen de Sint-Antonius-, Tuighuis- en Zwevegemsestraat. Er zaten mensen zonder papieren in leegstaande huizen, dieven teisterden de buurt en dealers verkochten er drugs. Politie en wijkwerking zijn er nu meer aanwezig, terwijl de CAW-nachtopvang in de Tuighuisstraat probleemgevallen sneller signaleert. Nu raakt ook bekend dat er in die buurt nog voor de zomer achttien leegstaande en aftandse woningen worden gesloopt. “We zijn daar heel blij mee”, zegt Ilse Piers. “We hebben afspraken met de politie. Maar zo’n huizen kan je nooit helemaal hermetisch afsluiten. Het is een fase waar we door moeten. Je kan geen omelet maken zonder eieren te breken”, stelt Ilse Piers. De grond blijft na de sloop niet onaangeroerd. Er komen tegen eind 2021 twaalf nieuwe huizen in de plaats. En op de kop van de Tuighuisstraat en Graaf Boudewijn IX-laan komt een nieuw appartementsgebouw, vlakbij het Guldenspoorpad. “We vervangen de achttien oude woningen alles samen door 31 nieuwe woongelegenheden”, zegt Ilse Piers.

Dalende trend

“De trend is dalend wat betreft de overlast in de Tuighuisstraat en omgeving. Dat was in november en december duidelijk merkbaar”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Er waren nog enkele meldingen rond krakers, maar dat raakt dus straks opgelost. Wat vechtpartijen, drugsfeiten en vandalisme betreft, is de overlast niet hoger dan in andere centrumbuurten. Wat dus positief is. Maar we blijven uiteraard extra alert en waakzaam.”

We kijken ook volop naar de toekomst. Zo vat begin 2021 de opwaardering van de wijk Blauwe Poort aan. Waar in de Sint-Denijsestraat en in de Invaliden- en Vuurkruiserslaan de huidige kopwoningen telkens door drie nieuwe rijhuizen vervangen worden. Ilse Piers, directrice van Wonen Regio Kortrijk

Opwaardering wijk Blauwe Poort

Wonen Regio Kortrijk heeft nog meer plannen in 2020. Nog voor de zomer start fase twee in de wijk Nieuw Kortrijk. “Het gaat daar over het vervangen van 35 oude door nieuwe huizen, vooral meergezinswoningen”, legt Ilse Piers uit. “Het betreft woningen tussen de Dokter Snellaertstraat, Olmen- en Berkenlaan en over huizen in de Acacialaan en Dennenlaan. Verder nemen we tegen de zomer van 2020 de eerste fase met 105 woningen in Nieuw Kortrijk en een eerste renovatiefase van 9 woningen in de wijk Kapel ter Bede in gebruik. In Heule is het project Zuidstraat met 34 woningen in het voorjaar van 2020 af. En dan is er de Cederlaan in Kortrijk. 76 nieuwe huizen, de opbouw is volop bezig, zijn er in de eerste helft van 2021 af. We kijken ook volop naar de toekomst. Zo vat begin 2021 de opwaardering van de wijk Blauwe Poort aan. Waar in de Sint-Denijsestraat en in de Invaliden- en Vuurkruiserslaan de huidige kopwoningen telkens door drie nieuwe rijhuizen vervangen worden.”

Ruim 17 miljoen euro per jaar

De opwaardering van het verouderde patrimonium van Wonen Regio Kortrijk (het vroegere Goedkope Woning, red.) is sinds 2008 aan een inhaalbeweging bezig. Waarbij de focus op een duurzame en energiezuinige aanpak ligt. Wonen Regio Kortrijk investeert er sinds 2011 jaar na jaar meer dan 10 miljoen euro in. De jongste jaren steeg dat bedrag zelfs naar ruim 17 miljoen euro per jaar.

We scoren op het vlak van duurzaam investeringsbeleid prima in Vlaanderen. We zijn niet de grootste woonmaatschappij, maar we doen met de grote jongens mee. Maxim Veys, voorzitter van Wonen Regio Kortrijk

In top tien

“We scoren op het vlak van duurzaam investeringsbeleid prima in Vlaanderen”, zegt voorzitter Maxim Veys. “We zijn niet de grootste woonmaatschappij, maar we doen met de grote jongens mee. Blij dat Vlaanderen ons waardeert”, aldus Veys. Die zo naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) verwijst. De VMSW kent 321.032 euro aan extra subsidies toe aan Wonen Regio Kortrijk. Omdat het actief bezig is met de bouw en renovatie van sociale huurwoningen. Wonen Regio Kortrijk staat op plaats 8 in de lijst van meest actieve sociale huisvestingsmaatschappijen: na Woonhaven Antwerpen, Volkshaard en WoninGent uit Gent, Samenwerkende Mij voor Volkshuisvesting uit Willebroek, De Ark uit Turnhout, Dijledal uit Leuven en Kempisch Tehuis uit Houthalen-Helchteren.