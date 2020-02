Kortste weg van Panorama naar Appel? Trotseer steile trap in Zandstraat Peter Lanssens

14 februari 2020

17u13 0 Kortrijk De steile trap in de Zandstraat al gezien, aan de spoorwegbrug kant Kongoweg? De trap blijft er een jaar staan en maakt nu de kortste verbinding tussen rotonde Panorama en Appel, voor voetgangers of wie zijn fiets aan de hand heeft.

De trap is een alternatief omdat de Zandstraat zelf onderbroken is nu, tussen Panorama en Appel, door de werken voor een nieuwe wegtunnel. De trap aan de spoorwegbrug is veilig, maar steil. Schat dus best eerst zelf in of de trap wel haalbaar is. Zwakke weggebruikers kunnen de verbinding tussen Panorama en Appel ook via een langere omweg maken: langs de Minister Vanden Peereboomlaan, Felix de Bethunelaan en Magdalenastraat, in beide richtingen. En in de Zandstraat kant Conservatoriumplein worden zwakke weggebruikers omgeleid via de Roeland Saverystraat, Robbeplein en Hendrik Consciencestraat, ook in beide richtingen.