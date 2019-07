Kortrijkzanenkoers wordt dit jaar gereden in duo’s Alexander Haezebrouck

14u06 0 Kortrijk De Kortrijkzanenkoers die traditioneel de professionele koers tijdens Kortrijk Koerse eind augustus voorgaat zal dit jaar ietsje anders verlopen. “Deze keer willen we dat renners zich in duo inschrijven”, klinkt het bij de organisatie.

De Kortrijkzanen die willen meedoen aan de Kortrijkzanenkoers moeten zich dit jaar in duo inschrijven. “Samen moeten ze minstens 70 jaar oud zijn en het duo moet onderling ook minstens tien jaar verschillen in leeftijd.” De organisatie zoekt een gevarieerd deelnemersveld. Ze denken aan duo’s zoals man-vrouw, man-zoon, werkgever-werknemer en nog meer en hopen op in totaal 20 tot 25 duo’s. Welke toppers we dit jaar mogen verwachten in de professionele koers is nog niet duidelijk. Vorig jaar tekenden toppers als tourwinnaar Geraint Thomas en Tom Dumoulin present. Kortrijk Koerse gaat door op 23 augustus.