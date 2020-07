Kortrijkzanen vanaf september ook met afval naar Harelbeke, waar uitbreiding recyclagepark bezig is: “Nieuwe inrit om files te vermijden” Peter Lanssens

22 juli 2020

12u57 0 Kortrijk Begin juli zijn werken aangevat op het recyclagepark in de Kortrijksesteenweg (N43) in Harelbeke. Grootste nieuwigheid, de nieuwe inrit die even verderop ingericht is. Zodat wie uit de richting van Kortrijk komt, meer plaats heeft op de linksafslagstrook. “Waardoor het verkeer op de N43 zelf vlot zal blijven verlopen”, zegt woordvoerder Koen Delie van de afvalintercommunale Imog.

Het recyclagepark in Harelbeke krijgt nu tot ongeveer 500 bezoekers per dag over de vloer. Dat aantal zal vanaf september wellicht snel verdrievoudigen, wanneer onder meer Kortrijkzanen er ook welkom zijn. Vooral bewoners van het centrum van Kortrijk zullen naar Harelbeke afzakken, want tegen september zal het recyclagepark in de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk definitief dicht zijn. “Het recyclagepark in Harelbeke wordt daarom uitgebreid tot een oppervlakte van 15.000 vierkante meter, wat drie keer zo groot is als een normaal recyclagepark”, vertelt Koen Delie. “Er is beperkte hinder mogelijk tijdens de gefaseerde werken. We zetten daarom extra parkwachters in om de mensen te begeleiden, want het recyclagepark blijft open tijdens de werken. De vernieuwing gaat gepaard met een investering van enkele tienduizenden euro’s.”

Er loopt een aanvraag voor het plaatsen van een camera langs de N43, nabij de ring rond Kortrijk. Zodat mensen straks de drukte kunnen volgen op de weg naar het intergemeentelijk recyclagepark in Harelbeke Imog-woordvoerder Koen Delie

De eerste fase van de werken is al achter de rug. Weegbruggen zijn verplaatst en er is nieuwe software geïnstalleerd. Het intergemeentelijk recyclagepark zal tegen september klaar zijn. “Een troef zijn de heel ruime openingsuren”, stelt Koen Delie. Concreet is het recyclagepark van maandag tot en met vrijdag open van 8 tot 19 uur tijdens het zomeruur en van 8 tot 18 uur tijdens het winteruur. Op zaterdag sluit het om 16 uur. Een afspraak maken hoeft niet. “Omdat we op een goeie doorstroming rekenen”, vervolgt Koen Delie. “Er loopt trouwens een aanvraag voor het plaatsen van een camera langs de N43, nabij de ring rond Kortrijk. Zodat mensen straks de drukte kunnen volgen op de weg naar het intergemeentelijk recyclagepark in Harelbeke.”

Het aanpassen tot intergemeentelijk recyclagepark heeft vooral voor Kortrijk gevolgen. Waar het recyclagepark in de Karel de Goedelaan dus sluit. Dat vindt CD&V Kortrijk niet goed. De oppositiepartij had graag gezien dat er een recyclagepark in het centrum van Kortrijk bleef. Het stadsbestuur wees er eerder al op dat het recyclagepark in Harelbeke op amper 800 meter van de grens met Kortrijk ligt en wat bereikbaarheid betreft zeer goed scoort.

We hebben beslist om in Kortrijk ook mobiele recyclageparken voor klein afval in te zetten als service naar bewoners toe, zoals op de maandagmarkt. We gaan verder zwaar op groenkarren blijven inzetten. Meer details volgen later Schepen Ruth Vandenberghe

Het betekent niet dat alle recyclageparken in Groot-Kortrijk sluiten. Zo blijft het recyclagepark in de Lage Dreef in deelgemeente Heule open. Het kan er voorlopig wel niet uitgebreid worden na bezwaar van een omwonende, die inkijk en hinder vreest. Het is wachten tot de beslissing van de deputatie (provinciebestuur) over de vergunning voor die uitbreiding. “De werken kunnen er zeker niet voor eind september starten”, zegt schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Met als gevolg dat het recyclagepark in de Maandagweg in Kortrijk nog niet sluit in september. Het blijft langer open in de Maandagweg, maar wel énkel voor gratis fracties. We hebben ook beslist om mobiele recyclageparken voor klein afval in te zetten als service naar bewoners toe, zoals op de maandagmarkt in Kortrijk. We gaan ook zwaar op groenkarren blijven inzetten. Meer details volgen binnenkort. Het recyclagepark in deelgemeente Rollegem is vernieuwd en blijft open.”

Niet enkel inwoners van Kortrijk mogen vanaf september naast Harelbekenaren ook naar het intergemeentelijk recyclagepark in Harelbeke. Dat is ook zo voor inwoners van Zwevegem, Deerlijk, Kruisem, Waregem en Wielsbeke. Ook vanaf september worden de prijzen van restafvalzakken zoals bekend duurder. Een grote zak van 60 liter kost dan 1,70 euro en een kleine zak van 40 liter kost dan 1 euro. De nieuwe restafvalzakken worden uit gerecycleerd plastic gemaakt en zijn daarom niet meer wit, maar grijs. De boodschap hier is dat sorteren via het recyclagepark goedkoper wordt door er meer afvalfracties gratis te maken met nu ook papier en karton, recycleerbaar houtafval en hard groenafval. Ook gratis vanaf 1 september: de eerste 500 kilogram zacht groen per gezin per jaar en de eerste 200 kilogram asbestcement per gezin per jaar.