Kortrijkzanen smaken gratis advies voor natuurvriendelijke tuinen: “Al 446 aanvragen” Peter Lanssens

13 oktober 2020

11u35 1 Kortrijk Kortrijk zet sinds zowat een jaar vijf tuincoaches in. Zij geven Kortrijkzanen gratis advies over hoe hun tuin natuurvriendelijk in te richten. En te beheren als wapen tegen klimaatverandering en steeds extremere weersomstandigheden. Het oorspronkelijke doel was om tegen eind 2024 zeker vijfhonderd tuinen meer biodivers te maken. De lat wordt nu nog hoger gelegd, ondanks de coronacrisis. “Want na een jaar zitten we al een 446 aanvragen, wat een ongelooflijk succes is”, vindt schepen van Milieu en Klimaat Bert Herrewyn (sp.a).

Om nog een tandje bij te steken, neemt de stad vier extra tuincoaches onder de arm. Bovenop de vijf die al aan het werk zijn. Er is in het project aandacht voor gevarieerde flora en het belang van kleine zoogdieren, insecten, vogels en andere dieren. Er worden tips en ideeën gegeven voor een natuur- en onderhoudsvriendelijke tuin. Waarbij geluisterd wordt naar de wensen en noden van de tuineigenaar. De mensen die de tuincoach reeds hebben ontvangen, reageren volgens de stad positief. Het ecologisch tuinadvies wordt door alle betrokkenen als kwaliteitsvol en nuttig ervaren. Nog dit: de stad houdt in het najaar een al dan niet digitale infosessie rond ecologisch tuinieren. Wie een tuincoach wil ontvangen, meldt zich aan via www.kortrijk.be/tuincoach.