Kortrijkzanen: hang massaal Warmste Week posters aan ramen Peter Lanssens

26 september 2019

14u10 4 Kortrijk Studio Brussel komt van 18 tot 24 december met de Warmste Week naar Kortrijk. Om te tonen dat de Kortrijkzanen massaal naar de Warmste Week van Music for Life uitkijken, kunnen de inwoners vanaf nu posters aan het raam van hun huis hangen. Met de posters tonen ze dat ze er ‘beire veel goeste’ in hebben.

Er beweegt nu al veel, met tal van acties in de stad en omgeving voor de Warmste Week. Het wordt straks ongetwijfeld één groot feest, met heel veel muziek ook. Wie een poster wil, kan hiervoor in een infopunt op het Nelson Mandelaplein op Weide terecht, waar je trouwens ook al je vragen kan stellen over de komst van Studio Brussel naar Kortrijk, tijdens de Warmste Week. Het infopunt is op woensdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur open. Wie zich wil inzetten voor de Warmste Week, kan dat op tal van manieren. Organiseer een actie, loop met de Warmathon mee of zet je als vrijwilliger voor een van de vele goeie doelen in. Info: www.dewarmsteweek.be of www.kortrijk.be.