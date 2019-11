Kortrijkzanen gezocht voor tv-spot De Warmste Week Peter Lanssens

22 november 2019

De Warmste Week zoekt enthousiaste Kortrijkzanen voor een tv-reclamespot. Het spotje van 60 seconden zal tonen hoe de inwoners van Kortrijk zich samen klaarstomen voor De Warmste Week. Wie zin heeft om te figureren in het spotje en tijd heeft op maandag 25 november of dinsdag 26 november, stuurt een mail naar extras@czar.be. Zet in de mail je contactgegevens, een recente foto en welke dag jou best past.