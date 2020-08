Kortrijkzanen brengen signaal van hoop met Jerusalema Challenge: “Eind september gaan we voor Belgisch record” Peter Lanssens

30 augustus 2020

18u12 6 Kortrijk Jean-Philippe Vrijghem (19) nodigde zondagnamiddag buurtbewoners uit naar het Halenplein bij park De Blauwe Poort. Om er de Jerusalema Challenge te dansen. De zomerhit van Zuid-Afrikaan Master KG brengt hoop, tijdens de coronacrisis. Het dansje was nog maar een voorsmaakje, zo blijkt. “We gaan op zondag 27 september voor het Belgisch record”, zegt Jean-Philippe Vrijghem.

Er daagden zondagnamiddag enkele tientallen enthousiastelingen op, ondanks het vrij slechte weer. “We danken via onze Jerusalema Challenge de brandweer, politie, ziekenhuispersoneel, enzovoort”, zegt Jean-Philippe Vrijghem. “Om de inspanningen voor onze veiligheid en gezondheid vol te houden in tijden van corona. Verder verdienen alle Kortrijkzanen een proficiat, om de coronamaatregelen te blijven naleven. Op het Halenplein hoeft een mondmasker dragen niet omdat het plein buiten de kleine ring rond Kortrijk (R36) ligt. We deden het toch, om geen risico’s te nemen. We hielden onderling ook de nodige afstand”, aldus Jean-Philippe.



Eefje Willems, dansdocente van dansstudio Bodyshake, leerde de Jerusalema Challenge zondagnamiddag ter plaatse op het Halenplein aan, uit sympathie voor het leuke initiatief. Nog dit: Jean-Philippe Vrijghem zou op zondag 27 september graag het Belgisch record Jerusalema Challenge breken. Op een grote plaats in openlucht en volledig coronaproof, als het stadsbestuur van Kortrijk het toelaat. Het huidig Belgisch record staat op naam van het UZ in Gent, met 350 deelnemers. Jean-Philippe Vrijghem hoopt om 500 Kortrijkzanen samen te krijgen, waaronder bijvoorbeeld ook verpleeg- en zorgkundigen en personeel van de brandweer. Later meer hierover.

Eerder deze week waagde ook AZ Groeninge zich trouwens aan de populaire Jerusalema Dance Challenge. Hoe de ziekenhuismedewerkers het deden, kan u hier zien.