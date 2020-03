Kortrijkzanen, applaudisseer élke avond om 20 uur massaal voor de helden van de zorg Peter Lanssens

19 maart 2020

08u21 0 Kortrijk Nu de ernst van de coronacrisis ook in Kortrijk voor iedereen duidelijk begint te worden, wordt er ook hier een oproep gelanceerd om elke avond om 20 uur samen te applaudisseren voor alle helden van de zorg. Die elke dag hun eigen gezondheid op het spel zetten om ons te helpen.

Er was woensdagavond al op enkele plaatsen handengeklap te horen, zoals in de Jan Breydellaan in de wijk Sint-Jan. Maar dat kan beter, véél beter. Kortrijkzanen, kom voortaan elke avond om 20 uur massaal aan uw voordeur of op uw balkon staan. Om samen te applaudisseren voor alle helden van de zorg. Laat ons met zijn allen tonen welke warme stad Kortrijk is. Het is iets om naar uit te kijken ook. Er is een draagvlak, laat het nu groeien.