Kortrijkzane Noor (20) stoot door naar finale Miss België Peter Lanssens

29 september 2020

Kortrijkzane Noor Beldjoudi (20) gaat dankzij een Crown Card van het Nationaal Comité Miss België naar de finale van de missverkiezing. Die beslissing viel zondag, op de voorafgaande verkiezing Miss West-Vlaanderen in het Proximus Theater in De Panne. Noor Beldjoudi eert met haar deelname haar recent overleden vader Yazid Beldjoudi (67)

“Bedankt aan iedereen die mij door dik en dun steunt”, reageert Noor Beldjoudi, die in het derde jaar orthopedagogie in de hogeschool Vives op Hoog Kortrijk zit. Noor Beldjoudi zou heel graag in de voetsporen treden van huidig Miss België Celine Van Ouytsel. Louise-Marie Losfeld is Miss West-Vlaanderen. Eerste en tweede eredame zijn respectievelijk Michèle Debouverie en Jennifer Felix. Lisa Vanhooren is Miss Talent. Zeven meisjes krijgen een Crown Card: Imane Khoudairi, Donatella Willemyns, Daphné Vandenbossche, Chiara Van Poucke, Pretty Coulton, Justine Verhelst en dus ook Noor Beldjoudi. “Ik zit dan wel niet bij de top drie, maar ik heb toch een ticket bemachtigd. Ik ben heel trots. En blij dat het Comité mij deze kans geeft”, vertelt de jongedame.