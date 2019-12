Exclusief voor abonnees Kortrijkzaan volgt Special Forces -opleiding in Kamp Waes: “Ze hebben me mentaal willen kraken” Volg de helse avonturen van Aaron Vanneste vanaf zondag op Eén Peter Lanssens

03 december 2019

15u47 0 Kortrijk Aaron Vanneste volgde als één van vijftien geselecteerde Vlamingen in het tv-programma Kamp Waes een versnelde en beenharde opleiding bij de Special Forces. Hij was de enige uit onze regio. “Het moeilijkste moment was toen de Special Forces me mentaal probeerden te kraken”, vertelt de zaakvoerder van avonturencentrum Avanco in Aalbeke. “Toch heb ik echt ongelooflijk veel respect voor hen. De Special Forces Group van het Belgisch leger is wereldtop, zonder te overdrijven”, benadrukt Aaron. De eerste aflevering van Kamp Waes is komende zondag al te zien, op Eén.

Wie Aaron Vanneste (31) goed kent, fronst de wenkbrauwen. Conditioneel is hij meer dan in orde, dat zeker. Maar je moet al uit een bijzonder soort hout gesneden zijn om de helse selectieproeven voor de Special Forces te trotseren. “Ik ben fysiek gezien de underdog”, glimlacht Aaron. “Er zitten bij de deelnemers bergbeklimmers, kickbokskampioenen, ultralopers, kanaalzwemmers, noem maar op. Ik ben die onnozelaar die alles van circus afweet en in bomen kan klimmen. Maar ik geniet van uitdagingen. Het was voor mij de ultieme test. Tot op het bot gaan, vanaf de eerste minuut. En alles proberen om toch niet op te geven.”

