Kortrijkzaan verspreidt 'hulppost'-sticker: "Klein probleem? Misschien kan ik helpen"

04 november 2019

18u03 0 Kortrijk ‘Hier bent u welkom voor hulp.’ Die boodschap wil Kortrijkzaan Steven Tanghe via stickers en affiches verspreiden bij zoveel mogelijk stadsgenoten. “We moeten mensen in nood duidelijk maken dat er plekken zijn waar ze terechtkunnen”, vindt hij.

Het overlijden van Bart Rigole (45) uit Wevelgem, enkele weken geleden op de Grote Markt van Kortrijk, heeft Steven Tanghe geraakt. “Passanten keken niet naar hem om, durfden hem misschien niet te benaderen”, zegt de man. “Dat mag niet meer gebeuren. Mensen in nood moeten weten dat er plekken zijn waar ze terecht kunnen, los van de hulpdiensten. Daarom speel ik met de gedachte om een sticker en affiche te ontwerpen die mensen, organisaties en handelaars kunnen ophangen. Bedoeling is om mensen duidelijk te maken dat ze zonder schroom kunnen aanbellen of binnenstappen, om hulp te vragen. De ambitie is niet om aan grote hulpverlening te doen, integendeel. Maar wel om te helpen bij kleine problemen die te onbelangrijk lijken om de hulpdiensten voor te contacteren . Het kan de nood zijn aan een glas water, een pleister, een stoel om even op adem te komen, een korte oplaadbeurt van je mobieltje of een luisterend oor.”

Voor een warmere stad

Steven Tanghe beseft dat hij zoiets niet alleen kan realiseren. “Daarom zoek ik organisaties, bedrijven en diensten, particulieren eventueel, om mee op de kar te springen om het idee te realiseren. Op die manier kunnen we allicht voor veel mensen iets betekenen en van Kortrijk een warmere stad maken.

Wie meer info wil over het project, kan terecht op hulppostkortrijk@gmail.com.