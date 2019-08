Kortrijkzaan start uniek project: “Een boom voor elke pasgeborene op aarde” Per jaar worden wereldwijd ongeveer 140 miljoen kinderen geboren Peter Lanssens

06 augustus 2019

11u37 8 Kortrijk Moris Vandevyver (21) start het unieke project BornGreen. De start-up wil wereldwijd een boom voor elke pasgeborene planten. “Elke extra boom helpt in de strijd tegen de opwarming van de aarde”, zegt de Kortrijkzaan. Er worden volgens de internationale onafhankelijke organisatie Worldometers per jaar zo’n 140 miljoen kinderen geboren op onze planeet. Een hele uitdaging dus, maar BornGreen doet het stap voor stap. Het project start in Aarhus in Denemarken, waar Moris studeert. Er loopt een crowdfunding om BornGreen te ondersteunen.

BornGreen wil op termijn in iedere gemeente en stad wereldwijd grond zoeken om er bomen te planten. Zodat families voor elke pasgeborene een boom met naambordje en een boompuzzel kunnen kopen. Dat kost, onderhoud van de boom inbegrepen, zo’n 130 euro. “Het doet denken aan een geboortebos, maar het is meer dan dat. En het concept is in veel landen nog niet bekend”, zegt Moris Vandevyver. “Elk kind groeit samen met de boom op en kan de boom altijd bezoeken. We voorzien voor elke boom 12 vierkante meter aan ruimte, zodat je rond de boom spelletjes kan spelen of gewoon rustig kan zitten. We verzorgen ook de architectuur van elke zone waar bomen komen door bijvoorbeeld plaatsen in te plannen waar je kan picknicken en ook enkele wilgentunnels te voorzien. De boompuzzel is een leuk extraatje. Elke boompuzzel is gepersonaliseerd, met de naam van de pasgeborene op. Het kind kan ermee spelen, tot hij of zij jaren later begint te beseffen dat er ook een speciale boom geplant is. Daarna wordt de boompuzzel een mooi interieurstuk thuis.”

Weet u: al die klimaatbetogingen waar iedereen staat te brullen, het hangt mij de keel uit. Wij zijn de ondernemers van morgen. Het wordt met andere woorden tijd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm wordt. Een boom gaat zeker een mensenleven mee en haalt veel CO2 uit de lucht. Moris Vandevyver

We lieten ons inspireren door een Deense familie, die bij elke geboorte een boom plant in de tuin. We dachten: waarom doen we dat niet voor elke pasgeborene? Moris Vandevyver

Klimaatbetogingen

Het project is zeker geen dode letter. In Aarhus, dat is de tweede grootste stad van Denemarken, legde het stadsbestuur al een zone vast waar BornGreen in het najaar 150 bomen mag planten. Moris Vandevyver studeert via de hogeschool Vives en sinds augustus 2018 via Erasmus in de Business Academy in Aarhus, waar hij student Innovation & Entrepreneurship is. Samen met collega-studenten Aleksander Szostak, Vlad Dănceanu and Martin Schaumburg Sørensen bedacht hij het project BornGreen. “We lieten ons door een Deense familie inspireren, die bij elke geboorte een boom plant in hun tuin”, vertelt Moris. “We dachten: waarom doen we dat niet voor elke pasgeborene, op een openbare plaats. Weet u: al die klimaatbetogingen waar iedereen staat te brullen, het hangt mij de keel uit. Wij zijn de ondernemers van morgen. Het wordt met andere woorden tijd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm wordt. Een boom gaat zeker een mensenleven mee en haalt veel CO2 uit de lucht. We gaan wellicht voor beuken kiezen, maar bekijken dat nog. We gaan misschien de wereld niet redden, maar elke extra boom helpt. En mochten we toch falen met BornGreen, we hebben het tenminste geprobeerd”, zegt Moris.

Blijvende herinnering

Er loopt via Kickstarter een crowdfunding voor BornGreen. De teller staat momenteel op 1.240 euro. BornGreen won in Kopenhagen al de prestigieuze start-upwedstrijd Danish Championship In Entrepreneurship, in de categorie Social Entrepreneurship. Jonathan Beke van Maddox op de Grote Markt in Kortrijk steunt ook financieel. Moris Vandevyver werkt nog tot eind deze week als jobstudent in restaurant Maddox. “Omdat het project top en professioneel onderbouwd is”, zegt Jonathan Beke. “Als BornGreen de norm wordt, zou dat heel mooi zijn”, aldus de zaakvoerder van Maddox. Het is de bedoeling om BornGreen eerst in Denemarken uit te rollen, waar er per jaar zo’n 615.000 geboortes zijn. Daarna volgen België en Nederland, heel Europa en op termijn zelfs heel de wereld. “Van zodra de eerste bomen in Aarhus geplant zijn, zal de media het nog sneller oppikken en zal ons verhaal rondgaan”, hoopt Moris. “Het moet een automatisme worden: voor elke pasgeborene een boom. Het concept spreekt mensen aan. Omdat zo’n boom ook een blijvende herinnering is. Neem nu een pasgeborene die via BornGreen een boom van grootvader krijgt. Als die grootvader jaren later sterft, zal die boom een heel sterke herinnering zijn. Omdat grootvader er in blijft verder leven”, aldus Moris Vandevyver. Meer info vind je op de pagina van het project op Kickstarter of op de Facebookpagina van BornGreen.