Kortrijkzaan Riskyy85 rapt moeilijke jaren van zich af: “Ik strijd voor mijn toekomst en wil het maken” Peter Lanssens

05 februari 2020

10u55 4 Kortrijk Rapper Riskyy85 uit Kortrijk staat op een zucht van een doorbraak. Zijn nummers worden tot in Nederland opgepikt, zijn YouTube-kanaal haalt een steeds groter bereik en ook op Instagram scoort hij prima. “Ik strijd voor mijn toekomst, na moeilijke jaren”, vertelt Pourya Shafiy (23). “Mijn sterkte is dat ik met geen enkele andere artiest te vergelijken ben. Mijn stijl is uniek.”

Hij wou nooit rapper worden, maar is het nu toch, om opgekropte emoties te verwerken en tot rust te komen. Want Riskyy85, het getal verwijst naar het postnummer 8500 van Kortrijk, maakte al veel mee in zijn jonge leven. “Ik leerde snel Nederlands, toen ik als tienerjongen met mijn familie in Kortrijk terechtkwam. Toch werd ik zwaar vernederd op school, door uitspraken zoals ‘choco’ en ‘ga terug naar uw land’”, vertelt hij. “Ik werd ook fysiek aangevallen. Zo werd mijn neus tot twee keer toe gebroken. Ik moest vaak van school veranderen. Al die zaken hadden een grote impact op mijn psyche. Ik strijd nu voor mijn toekomst en wil het maken als rapper. Ook om mijn mama financieel een duwtje in de rug te geven. Ze kan nu niet meer werken omdat ze kampt met een posttraumatische stressstoornis(PTSD). Die kreeg ze nadat ze als poetsvrouw jaren vernederd werd door klanten.”

Ik blijf muziek maken, tot dat de mensen niet naast mij kunnen kijken. Ik hoop onder meer door clubs opgepikt te worden. Want ik heb veel muziek waar de mensen echt gek op kunnen gaan. Rapper Riskyy85

Dansen

Riskyy85 maakte in een jaar tijd al goed tien tracks. De inspiratie blijft maar komen. “Ik heb echt massa’s tekst. Ik schrijf over wat ik allemaal voel of zie gebeuren in mijn omgeving. Mijn muziek is gevarieerd en een mix van zowel commercieel als niet-commercieel”, zegt de student. “Het leukste is dat mensen er spontaan op beginnen te dansen. En dat artiesten in Nederland, die een groter bereik hebben dan mij, er iets in zien. Ik werd al door enkele labels benaderd. Maar ik wil het zelf maken. Dat brengt meer stress met zich mee. Maar ik ben liever mijn eigen baas. Ik hang een beetje de stoere boy uit als rapper, dat klopt. Maar de mensen die mij kennen, weten wel wie er écht achter de rapper schuilt. Kortrijk is mijn stad, ik ben hier opgegroeid. Ik heb nooit zelf de aandacht gezocht. Maar als je muziek begint te maken, moet je je nek wel uitsteken”, zegt hij.

Handelszaken sponsoren

De rapper krijgt voor zijn clips steun van cameramannen en producers, die het gratis doen om hem te helpen. Hij heeft ook drie sponsors achter zich staan: smartphone-specialist Tommy Tech in de Lange Steenstraat, Mo’s Barbershop in de Stormestraat in Waregem en waterpijp salon California Lounge in de Brugsestraat in Kortrijk. Zijn laatste nummer Kenzo, de naam is een knipoog naar een duur kledingmerk, gaat viraal. De clip is van een zeer hoge kwaliteit. Zo ging het voor de opnames van Kenzo zelfs naar Palermo in Sicilië, waar er beelden in de kathedraal werden gemaakt. Er waren ook opnames in onder meer Alkmaar in Nederland en bij de Ronde van Vlaanderenbrug in Kortrijk. Dat is de brug nabij Euroshop. “Ik krijg nu al veel felicitaties, maar het kan nog veel beter”, zegt Riskyy85. “Ik blijf muziek maken, tot dat de mensen niet naast mij kunnen kijken. Ik hoop onder meer door clubs opgepikt te worden. Want ik heb veel muziek waar de mensen echt gek op kunnen gaan.”