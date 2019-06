Kortrijksestraat in Heule deze week deels dicht Peter Lanssens

11 juni 2019

15u22 4 Kortrijk Er zijn deze week werken in de Kortrijksestraat in hartje Heule, ter hoogte van het huisnummer 21.

“Het gaat over werken met behulp van een kraan. Waardoor de Kortrijksestraat in die werfzone onderbroken is voor verkeer, van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 juni”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Voetgangers hebben doorgang. Fietsers en gemotoriseerd verkeer volgen een omleiding via de Stijn Streuvelslaan en Heuleplaats enerzijds en via de Peperstraat, Goethalslaan en Schoolstraat anderzijds.