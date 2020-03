Kortrijksestraat in hartje Heule onderbroken voor doorgaand verkeer Peter Lanssens

09 maart 2020

11u40 0

De Kortrijksestraat is op donderdag 12 en vrijdag 13 maart pal in het centrum van Heule onderbroken voor het doorgaand verkeer. De firma Assuleen bvba uit Heule voert er die dagen aan huisnummer 1 dakwerken uit. Omdat er een kraan ingezet wordt voor die werken, is de Kortrijksestraat daar dicht. Lokaal omrijden kan in beide richtingen via de Peperstraat, Goethalslaan, Gullegemsestraat, Heulsekasteelstraat en Pastoriestraat enerzijds en via de Stijn Streuvelslaan anderzijds. Voetgangers en fietsers kunnen door in de Kortrijksestraat.