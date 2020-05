Kortrijkse zitbanken zijn weer vrij Peter Lanssens

29 mei 2020

11u36 0 Kortrijk De coronamaatregelen blijven versoepelen. Je mag in Kortrijk weer op een zitbank verpozen. Met uitzondering van trekpleisters zoals de verlaagde Leieboorden, het winkelwandelgebied en de Diksmuidekaai. Om met het mooie lenteweer geen samenscholingen te krijgen op trekpleisters.

Concreet zijn de zitbanken op volgende plaatsen opnieuw toegankelijk in Groot-Kortrijk: in alle parken, op alle pleinen en markten en langs de Leie, behalve op de verlaagde Leieboorden en de Diksmuidekaai. Let wel: buitenactiviteiten zijn nog altijd enkel toegestaan ‘voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen’.

Na de activiteit, is de terugkeer naar huis verplicht. Met andere woorden: even verpozen op een zitbank kan voortaan weer. Maar het blijft verboden om te picknicken of te zonnebaden in een park. En wie uitrust op een bankje, blijft altijd de regels van social distancing respecteren.