Kortrijkse winkeliers openen nu zondag hun deuren Peter Lanssens

04 oktober 2019

12u11 0 Kortrijk Er is met het ‘Weekend van de klant’ op 6 oktober een koopzondag in Kortrijk. Handelaars bedanken tijdens het feestelijk shopweekend hun klanten met een fijne attentie of leuke actie.

Winkelcentrum K is zondag open. Zijn in de binnenstad zeker open op zondag: Juwelier Schotte, NON, Concept 24, Charlou, Oxfam Bookshop, Filati, Tricolini, Novelle, Leonidas, Ensemble, Cherubin, Rolls, Atelier Victor, CLOVIS, ShopForGeek, Byttebier – La Cantine, Snapperx, BRA, Coup-de-foudre, Obin, Art-Coco, Take-Off, Laura Juweelontwerpster, OLEA, Zoen, Brooklyn, Filou and friends, Inspiré, Si Jolie, The Body Shop, Schoenen Verduyn, Via lunga, Xandres, Tommy Hilfiger, Garderobe, MOMO, deBesteKamer, Superbusy, Ergodôme en La Gamba Rossa.

Standje of tentje voor winkel mag

De stad stelt het openbaar domein dit weekend gratis ter beschikking. Wie dat wil, kan dus net zoals op de braderie een standje of tentje voor de winkel zetten. “Het is zondag ook Open Bedrijvendag: met Kortrijk als hotspot”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Er zullen dus veel mensen op de been zijn. Die kunnen eerst een bedrijf bezoeken en daarna shoppen. Ik ben blij dat zoveel handelaars hun zaak openen zondag”, aldus Arne Vandendriessche. Info over Open Bedrijvendag: www.openbedrijvendag.be.