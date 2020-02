Kortrijkse ‘wildkakjes’ zijn nu ook exportproduct: “Bestellingen tot in Los Angeles” Peter Lanssens

11 februari 2020

19u44 0 Kortrijk De wereld ontdekt het nieuwe Kortrijkse streekproduct ‘wildkakjes’. Straks smullen ook Amerikanen en Oostenrijkers van de chocolade drolletjes van Beugnies Les Chocolats uit Marke. Want de unieke pralines worden besteld tot in Los Angeles in de USA en Sankt Pölten in Oostenrijk.

Voor wie de ‘wildkakjes’ nog niet kent: Nicolas Beugnies bedacht de chocolade drolletjes. De chocolatier raakte namelijk geïnspireerd door een persoon die enkele weken zijn behoefte deed in Kortrijkse winkelstraten zoals de Voorstraat. Het verhaal beroerde de gemoederen in Kortrijk. Iedereen wil de drolletjes met melkchocolade en nootjes nu proeven, zelfs tot in het buitenland. Beugnies Les Chocolats kreeg een bestelling voor een paar kilogram ‘wildkakjes’ binnen van snoepwinkel Lady Chocolatt uit de Wildshire Boulevard in Los Angeles. “De oprichter van die winkel, Tarcis Verfaillie, woonde vroeger in Kortrijk. Hij bleef ook in LA klant”, vertelt Nicolas.

30 kilogram

De pralines worden met het vliegtuig tot in LA gebracht. Benieuwd of de Amerikanen de ‘wild chocolate turds’ gaan lusten. Ook foodservice distributeur Belgicatessen uit de Gutenbergstrasse in Sankt Pölten plaatste een bestelling. “De baas is een Belg, die al vele chocolatiers uitprobeerde en nu ook ons gamma volgt”, zegt Nicolas Beugnies. De chocolatier verkocht ook in eigen regio al 30 kilogram van de delicatesse. Mensen vinden het vooral heel erg leuk en nemen de unieke pralines graag als een extraatje mee, ook om hun gasten te verrassen.