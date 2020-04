Kortrijkse taxibedrijven liggen volledig plat: “Het is nu onverantwoord om een taxi te nemen” Peter Lanssens

01 april 2020

13u02 34 Kortrijk De Kortrijkse taxisector ligt op apegapen. Er zijn geen klanten meer. Omdat hotels en horecazaken door de coronacrisis gesloten zijn er in bedrijven amper of geen activiteit is. En omdat niemand nu een taxi durft te nemen. “Maar omdat de overheid ons niet dwingt om te sluiten, krijgen we geen compensatie. Geef ons toch een hinderpremie”, zeggen de taxichauffeurs. Er loopt een petitie, om hun eis kracht bij te zetten. De (hogere) overheden bereiden wel degelijk steunmaatregelen voor.

De taxibedrijven liggen momenteel helemaal stil. “Het is logisch dat er geen klanten meer zijn. Want we kunnen de regels op het vlak van ‘social distancing’ onmogelijk respecteren in onze voertuigen. Omdat er gewoon veel te weinig plaats is in een taxi. Dat ziet toch het kleinste kind”, zegt Dominic Creus van taxi Dominic.

Je zou na iedere rit zetels, portieren en handgrepen moeten ontsmetten. En zelfs dan is er geen garantie dat je niet besmet raakt, als klant of als chauffeur. Het is een situatie die nog enkele maanden kan aanslepen. Want ook na de coronacrisis gaan mensen bang zijn om een taxi te nemen. De taxichauffeurs

Ontsmetten

“Je zou na iedere rit zetels, portieren en handgrepen moeten ontsmetten. En zelfs dan is er geen enkele garantie dat je niet besmet raakt, als klant of als chauffeur”, vullen collega-chauffeurs aan. “Niemand die nu een taxi durft te nemen. En ook wij vinden het een slecht idee om te rijden. De sector ligt plat, vooral in kleinere steden.”

Vergeten

De omzet van de taxibedrijven is tot niets herleid. “Het is een situatie die nog enkele maanden kan aanslepen. Want ook na de coronacrisis gaan mensen bang zijn om een taxi te nemen”, vertellen de chauffeurs. “Maar toch krijgen we geen compensatie. Het voelt aan alsof de overheden ons vergeten zijn”, vinden de chauffeurs.

Ik beloof hen plechtig: samen houden we elkaar boven water. Jullie hebben ons al zoveel gegeven. ‘It’s time to give back’. Kortrijks schepen en Vlaams parlementair Axel Ronse

Tijdelijke werkloosheid



Vlaams parlementair Axel Ronse (N-VA) vraagt nog even geduld. “De Vlaamse regering werkt óók aan steunmaatregelen voor sectoren, die niet verplicht sluiten, maar indirect hun omzet zien verdampen”, benadrukt hij. “De taxisector hoort daar zeker bij. Maar ook anderen zoals kinesisten, de evenementensector, krantenwinkels en traiteurzaken die geen kat meer zien, hoteliers, dierenartsen, noem maar op. Ik beloof hen plechtig: samen houden we elkaar boven water. Jullie hebben ons al zoveel gegeven. ‘It’s time to give back’.”

“Ze krijgen de Vlaamse compensatiepremie van 3.000 euro, gekoppeld aan het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in financiële nood. Eerstdaags meer hierover. Ze kunnen verder bij de banken uitstel van betalingen vragen, zoals voor de financiering van wagenparken. Ook mogelijk: uitstel van betaling van BTW, bedrijfsvoorheffing en vennootschapsbelasting. En ook personeelsleden van taxibedrijven kunnen onder de regeling van tijdelijke werkloosheid vallen”, aldus Axel Ronse.

We rekenen dit jaar twee zaken niet aan voor de taxisector: de belasting-retributie op de vergunning van exploitanten en de retributie op de standplaatsen in Kortrijk. Schepen van Economie Arne Vandendriessche

Stad scheldt retributies kwijt

De taxichauffeurs verwachten ook een inspanning van het stadsbestuur van Kortrijk. “Burgemeester Vincent Van Quickenborne speelt sinterklaas door in Kortrijk met een ‘coronacompensatiepremie’ van 1.000 euro per gesloten horecazaak uit te pakken”, vertelt Dominic Creus. “Dat is goed nieuws, maar dan moet hij voor iedereen sinterklaas spelen. En dus ook voor ons. Want ook wij zijn een belangrijke sector, die je niet zomaar aan de kant schuift”, aldus Creus. “We nemen wel degelijk maatregelen”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We rekenen dit jaar twee zaken niet aan voor de taxisector: de belasting-retributie op de vergunning van exploitanten en de retributie op de standplaatsen in Kortrijk. Over een compensatiepremie is er al een voorstel, maar nog geen akkoord. Daar kan ik nu nog niets over zeggen”, aldus Vandendriessche.

De sector vraagt in een petitie steun van de overheden. Er staan al 1.000 handtekeningen op. Klik hier.