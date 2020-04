Kortrijkse slagerij Mylle levert vlees aan huis: “Meer werk dan voor de coronacrisis” Peter Lanssens

11 april 2020

11u01 24 Kortrijk Handelaars worden creatiever met de dag, in deze uitzonderlijke tijden. Slagerij Mylle in Kortrijk levert sinds de start van de coronacrisis vlees aan huis. Die aanpak is een succes. “We hebben zelfs meer werk dan voor de crisis, want de mensen kunnen niet op restaurant”, zegt zaakvoerder Marc Mylle (51). “Ik dank al mijn negentien personeelsleden van harte. Ze werken àllemaal verder. Wat nu absoluut niet vanzelfsprekend is. Zonder hen stonden we helemaal nergens in onze slagerij.”

Een lange wachtrij zaterdagmorgen aan Mylle in de Gentsestraat. Kruisjes op de vloer in de zaak herinneren er de klanten nog eens aan: anderhalve meter afstand houden. Toch is er in de winkel geen overrompeling tijdens het paasweekend. Daar is een reden voor. Want sinds de crisis levert Mylle ook aan huis. “We willen op die manier mensen helpen, die bang zijn om naar de slagerij te komen. En dat zijn er van alle leeftijden”, zegt Marc Mylle.

Meest gevraagd: de klassieke beenhouwerij en dagschotels. Populair tijdens het paasweekend: melklam en ook wel barbecue. De buffetten vallen weg. Want met de hele familie samenkomen tijdens Pasen gebeurt nu niet. Slager Marc Mylle

Dagschotels

“Wat perfect te begrijpen is. Zo bestellen sommige klanten meteen voor een week, voor hun ouders thuis, die al van leeftijd zijn. Om hen zo goed mogelijk te beschermen. Meest gevraagd: de klassieke beenhouwerij en dagschotels. Populair tijdens het paasweekend: melklam en ook wel barbecue. De buffetten vallen weg. Want met de hele familie samenkomen tijdens Pasen gebeurt nu niet omdat je geen generaties mag mixen. We spelen daar op in. Door bijvoorbeeld geen côte à l’os van anderhalve kilogram te verkopen, maar van een kilogram.”

Contact vermijden

De bestellingen aan huis, zaterdagmorgen gaat het over dertig pakketten, worden met een bestelwagen geleverd. Chauffeur van dienst is werknemer Geert Rapoye (63). “We leveren in de hele regio Zuid-West-Vlaanderen, de verste klant is zelfs van Waregem”, vertelt Geert. “De mensen waarderen deze extra service enorm. Ze blijven thuis en moeten dus niet naar de slagerij komen, om er aan te schuiven. Ik heb zelf geen schrik. Ik neem mijn voorzorgen”, aldus Geert. “We proberen contact te vermijden, door bestellingen op de drempel of bijvoorbeeld in de lift te zetten, als het over een flatgebouw gaat”, pikt Marc Mylle in. “Er zit bij elke bestelling een briefje met ons rekeningnummer op. De betalingen gebeuren via overschrijving. Het vraagt wat meer administratie, maar het is wel een handig systeem. Er zijn ook mensen die hun bestelling zelf komen ophalen. Dat doen ze tijdens de coronacrisis niet in de slagerij zelf. We laten toe dat ze hun bestelling achteraan in het atelier ophalen. Om zo nog meer druk uit de winkel weg te nemen. We houden het netjes onder controle.”

Tijdens het werk denken we niet na over het mogelijk besmet raken. Omdat de adrenaline dan stroomt. Maar ’s avonds denk je daar wél aan hoor. Belangrijk: telkens we een klant bediend hebben, ontsmetten we onze handen. Slager Marc Mylle

Adrenaline

Maar evident is het niet. Medewerkers dragen vaak handschoenen, aan de kassa is plexiglas gezet en sommigen dragen een mondmasker. “Toen de crisis begon, staken we met de werknemers de koppen bij elkaar. Alle personeelsleden beslisten om aan de slag te blijven. Ik doe daar mijn hoed voor af”, vertelt Marc Mylle. “Tijdens het werk zelf denken we niet echt na over het mogelijk besmet raken met Covid-19. Omdat de adrenaline door je lichaam stroomt. Maar ’s avonds denk je daar wél aan hoor. Belangrijk: telkens we een klant bediend hebben, ontsmetten we onze handen. We hebben er kloven in onze handen van. Maar we moéten. Het dragen van een mondmasker verplichten we hier niet. Al mag het zeker, voor wie zich daar beter bij voelt”, besluit Marc Mylle.