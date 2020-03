Kortrijkse scholen nemen maatregelen tegen corona: “Aandacht voor hand- en hoesthygiëne en lokalen extra poetsen” Peter Lanssens

02 maart 2020

11u55 0 Kortrijk Vanuit het departement Onderwijs en andere betrokken diensten van de Vlaamse overheid is een brief met richtlijnen naar alle scholen gemaild, met tips om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er wordt vooral rond hand- en hoesthygiëne gesensibiliseerd. “Wij hebben er ook tijdens de lessen aandacht aan besteed”, zegt Nancy Dedeurwaerder, algemeen directeur van scholengroep Rhizo in Kortrijk en Zwevegem. Rhizo neemt ook zelf extra maatregelen, zoals lokalen meer poetsen en verluchten. “Sommige leerlingen zijn toch wel bezorgd hoor.”

De hand- en hoesthygiëne werkt als volgt: was uw handen regelmatig en grondig (40 tot 60 seconden) met water en gewone zeep (zie afbeelding). Hoest in een papieren zakdoekje of de binnenkant van uw elleboog. Nies of snuit in een papieren zakdoekje. Gooi gebruikte doekjes in een afsluitbare vuilnisbak.

Er is natuurlijk wel wat bezorgdheid hier en daar. Bij wie bijvoorbeeld een verkoudheid heeft. Of bij wie op reis was in een risicogebied. We benadrukken dat we elke situatie van zeer dichtbij opvolgen. Algemeen Rhizo-directeur Nancy Dedeurwaerder

Controlepunten

Vermijd een handdruk of kus. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog. Wie ziek is, blijft thuis en contacteert de huisarts. Vermijd nauw contact met zieke personen. Raak je gezicht zo weinig mogelijk met de handen aan. “We hebben er vandaag tijdens het eerste lesuur aandacht aan besteed”, vertelt Nancy Dedeurwaerder. “We overwegen verder om controlepunten te installeren in onze scholen. Waar studenten van de opleiding graduaat verpleegkunde kunnen nagaan of iedereen de afspraken rond hand- en hoesthygiëne wel goed opvolgt. Er is geen sprake van paniek bij onze 4.000 leerlingen en 800 personeelsleden. Al is er natuurlijk wel wat bezorgdheid hier en daar. Bij wie bijvoorbeeld een verkoudheid heeft. Of bij wie op reis was in een risicogebied. We benadrukken dat we elke situatie van zeer dichtbij opvolgen.”

Handdoekrollen

“We nemen als scholengroep ook zelf bijkomende maatregelen. Zo worden de lokalen extra verlucht. En de lokalen worden meer frequent gepoetst. We mogen het handdoekrollen systeem op school blijven gebruiken. Maar we leggen nog eens extra goed uit hoe je uw handen moet afdrogen”, aldus Nancy Dedeurwaerder.