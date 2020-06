Kortrijkse Rijschool zoekt vijf extra lesgevers Peter Lanssens

25 juni 2020

15u22 15 Kortrijk Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kaartte recent Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) kaartte recent het tekort aan rijlesgevers in erkende rijscholen aan. De familie Bultinck van de Kortrijkse Rijschool – met vestigingen in Kortrijk, Kuurne, Wevelgem en Gullegem – onderschrijft dat. “Door expansie en de grote vraag naar rijbewijsopleidingen voor alle categorieën zijn we op zoek naar vijf extra collega’s. Om ons team van twintig lesgevers te versterken”, zegt Regnier Bultinck.

Kandidaten met interesse voor het beroep van rijlesgever volgen eerst een traject van opleiding, examinering en stage. “Dat traject schrikt heel wat mensen af. Het is nochtans een dankbaar beroep. Het is zinvol om iemand iets nieuws bij te brengen en wegwijs te maken in het steeds drukker wordende verkeer. Je komt voortdurend in contact met nieuwe mensen van alle leeftijden en achtergronden en maakt van hen veilige en verantwoorde chauffeurs. Mee aan de verkeersveiligheid van morgen bouwen draagt bij tot een maatschappij met minder verkeersdoden en verkeersongevallen”, aldus de familie Bultinck. De medewerkers van de Kortrijkse Rijschool leiden jaarlijks 1.200 kandidaten op, in alle categorieën. De Kortrijkse Rijschool is een vaste waarde in de regio.

Info over het beroep staat op www.rijlesgever.be. Er is ook een online infosessie, op zaterdag 27 juni om 10 uur.