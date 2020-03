Kortrijkse Revue schrapt alle voorstellingen in 2020: “We repeteren niet” Peter Lanssens

17 maart 2020

08u16 15 Kortrijk De Kortrijkse Revue wordt afgelast. “De coronacrisis noodzaakt ons om de voorstellingen van de Revue in 2020 te annuleren”, laat het bestuur weten.

“We kunnen nu niet repeteren, waardoor we onder meer ook in tijdsnood dreigen te raken. Een moeilijke beslissing, maar het is beter om nu in te grijpen, vóór de ticketverkoop start. Het treft ons diep in het hart. De tijden zijn hectisch. Het virus slaat ons allen in het gezicht en legt ons veel beperkingen op. De titel van de Revue is wel zeer toepasselijk nu, het was werkelijk ‘Kort&Bong’. Er is heel wat werk ingestoken, maar dat gaat niet verloren. We spelen bij leven en welzijn deze Revue wel in 2021.”

Zorg voor elkaar

“Misschien met enkele leuke wijzigingen nog, je weet maar nooit wat er zich nog allemaal afspeelt in de Kortrijkse politiek. Het bestuur en de hele ploeg van de Revue wensen iedereen het allerbeste toe. Zorg goed voor elkaar en voor uzelf. Volg alle richtlijnen op. Zodat we elkaar goed en wel kunnen terugzien en op de Revue in 2021 kunnen verwelkomen”, aldus het bestuur. De data voor de Revue in de stadsschouwburg in 2021 liggen al vast: op vrijdag 4, zaterdag 5, zondag 6, dinsdag 8, vrijdag 11 en zaterdag 12 juni.