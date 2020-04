Kortrijkse ondernemers richten zich tot ministers Crevits en Muylle: “Maak werk van winkelhier-cheque en premiestelsel Vlaanderen Be-Leeft” Peter Lanssens

20 april 2020

16u43 0 Kortrijk De Vlaamse en federale CD&V-ministers van Economie Hilde Crevits en Nathalie Muylle houden in deze crisistijden een pleidooi voor de lokale handel in ons land. Enkele Kortrijkse ondernemers pikken daar op in door in een open brief voor te stellen om werk te maken van ‘winkelhier-cheques’. Een tweede voorstel is de uitbouw van het breed gedragen premiestelsel ‘Vlaanderen BE-LEEFT’.

Kurt Ostyn van marketingbureau Mex United, Ann-Pascale Mommerency van het eventbureau Kapcon en Dominique Desmeytere van Ceusters (beheerder van winkelcentra zoals K in Kortrijk, red.) kropen in hun pen. En richten zich in een open brief tot beide West-Vlaamse ministers: “U heeft 100 procent gelijk wanneer u de lokale handel de motor van onze welvaart noemt. We zijn u dankbaar voor de maatregelen die u reeds trof. Merci Hilde. Merci Nathalie.”

Winkelhieren

“We denken graag al even verder vooruit. De ‘koop lokaal’ gedachte krijgt vandaag alle aandacht. Steeds meer mensen beseffen en ontdekken het belang van ‘winkelhieren’. Die sensibilisering is broodnodig. Maar zoals u weet, is de kloof tussen denken en doen vaak groot. Willen we de lokale handel écht steunen, dan moeten we ambitieuzer zijn. En die noodzakelijke gedragsverandering een duwtje in de rug geven. Het momentum daarvoor is nú.”

Netto meer koopkracht

“We kunnen dit als lokale ondernemers niet alleen. Daar heeft u als overheid betere instrumenten voor. Omdat het niet onze stijl is om afwachtend aan de zijlijn te blijven staan, fluisteren we u daarom twee suggesties in. Diverse onderzoeken tonen aan dat de Belgische ecocheque nog steeds een schot in de roos is. Zowel voor de consument, de desbetreffende handelszaken, de ecologische voetafdruk, als de economie. Waarom lanceert u niet iets gelijkaardig rond de lokale handel? Waarom bijvoorbeeld niet denken aan een ‘winkelhier-cheque’. Werkgevers krijgen zo de kans om hun medewerkers via hun loonbrief een echt financieel steuntje te geven. Zo geven we -wie werkt- netto meer koopkracht. Die met zekerheid in de lokale economie terecht komt. Iedereen wint. Wellicht is dit idee de bevoegdheid van Mevrouw Muylle.”

Gepersonaliseerd premiestelsel

“Onze tweede suggestie richt zich eerder tot Mevrouw Crevits. Zo stellen wij voor om, na de heropstart, zo snel mogelijk positieve stimuli te geven aan onze handelaars. Die op een creatieve manier hun handel verder uitbouwen of opnieuw opstarten. Onder het motto ‘Vlaanderen BE-LEEFT’ willen we, naar analogie met het eerder succesvolle ‘Vlaanderen Feest’, commerciële initiatieven aanmoedigen met een gepersonaliseerd premiestelsel. Zowel individuele handelaars, steden en gemeenten, handelsverenigingen of belangengroepen kunnen zo genieten van extra financiële of operationele steun. Dat lijkt ons zinvoller dan de losse flodders die nu her en der op lokaal niveau worden verschoten”, aldus de Kortrijkse ondernemers.

De open brief nog eens integraal lezen: klik hier.