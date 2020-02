Kortrijkse onderneemster lanceert eerste ontmoetingsplaats voor professioneel actieve vrouwen Christophe Maertens

01 februari 2020

12u08 0 Kortrijk Katrien DeBacker (46) stampte in haar thuisbasis Kortrijk het initiatief WOEP’ss uit de grond. “Vrouwen meer kracht geven om hun professionele kwaliteiten nog beter te benutten, dat is de bedoeling.”

“Het idee om een netwerk of platform voor professionele vrouwen op te richten is gegroeid vanuit een persoonlijk gemis”, zegt Katrien DeBracker. “Ik vind dat er heel wat initiatieven bestaan voor onderneemsters, maar de doorsnee actieve vrouw die zichzelf wil ontplooien, gelijkgestemden ontmoeten, ervaringen delen en elkaar leren kennen blijven een beetje op hun honger zitten. WOEP’ss is dus een netwerk voor professioneel actieve vrouwen.”

“Naast loopbaanbegeleiding, coaching, mentortrajecten, lerende netwerken en workshops is er een aanbod van iets ludiekere activiteiten, zoals voordrachten en het Dames Troef café”, aldus Katrien. “WOEP’ss, dat staat voor ‘Women Empowerment, sprankelend serieus’, heeft echter niet de bedoeling om de zoveelste service- of hobbyclub te worden.”

Zaterdag vond in Kortrijk de eerste bijeenkomst van het initiatief plaats. “Maar we hebben de ambitie WOEP’ss op de Vlaamse kaart te plaatsen. We moeten een merknaam worden die iemand op zijn cv kan schrijven .”