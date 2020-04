Kortrijkse moslims schenken 94.000 paar medische handschoenen aan AZ Groeninge en De Korenbloem Peter Lanssens

14 april 2020

18u58 14 Kortrijk Ook de Kortrijkse moslimgemeenschap is een toonbeeld van solidariteit in deze moeilijke tijden. Een delegatie trok dinsdagnamiddag naar het ziekenhuis AZ Groeninge en woonzorgcentrum De Korenbloem. Om er 94.000 paar medische handschoenen te overhandigen.

“Een inzameling onder leden van onze gemeenschap bracht ruim 5.000 euro op”, zegt woordvoerder Yassin El Attar. “We kochten met het geld 94.000 paar medische handschoenen aan: 72.000 paar voor het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk en 22.000 paar handschoenen voor onze buren van woonzorgcentrum De Korenbloem, in de Sint-Janswijk. Later deze week schenken we nog 1.200 mondmaskers aan De Korenbloem. Woonzorgcentra staan in de frontlinie van de strijd tegen Covid-19. Ook zij hebben de steun hard nodig.”

Partner van ziekenhuis

De moskee Atakwa wil met deze nieuwe actie haar maatschappelijke rol blijven opnemen. “Solidariteit is de enige manier om allemaal samen door deze crisis te raken”, zegt Yassin El Attar. “We zijn blij om ons steentje bij te dragen. Het is vanuit onze religieuze inspiratie en vanuit menselijk oogpunt onze plicht om te doen wat we kunnen. Om de helden van de zorg te ondersteunen.”

Moskee Atakwa is al jaren een partner van het ziekenhuis AZ Groeninge. Zo is één van de actieve leden van de moskee, Hakima Zoulali, al een tijdje werkzaam op de spirituele dienst van het ziekenhuis. Waar ze moslimpatiënten begeleidt. “We doen hier al jaren heel zinvol werk in goede tijden. Dan is het normaal dat we ook proberen te ondersteunen in moeilijke tijden”, zegt Hakima Zoulali.

Hopelijk zamelen we nog meer geld in. Zodat we nog een grote bestelling medische handschoenen en mondmaskers kunnen plaatsen. Woordvoerder Yassin El Attar

Doneren kan nog

De inzameling van moskee Atakwa loopt trouwens nog tot en met vrijdag 17 april. “Hopelijk zamelen we nog meer geld in. Zodat we nog een grote bestelling kunnen plaatsen”, besluit Yassin El Attar. Steunen kan door te doneren op het rekeningnummer van de moskee, met mededeling Covid-19: BE72 3850 3324 6916.