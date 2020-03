Kortrijkse moslimgemeenschap schenkt voedsel aan ouderen en zorgbehoevenden: “Ze kunnen in coronatijden hun huis niet uit” Peter Lanssens

23 maart 2020

10u17 9 Kortrijk Verschillende mensen in de Kortrijkse moslimgemeenschap deden een gift voor voedselbedeling. “Want veel ouderen en zorgbehoevenden kunnen of durven in deze coronatijden niet uit hun huis”, vertellen Hakima Zoulali (38) en Nadia El Bouyahyaoui (35). “En er zijn ook veel daklozen op straat momenteel.”

De dames kochten met het geld via een groothandel 240 ingevroren croissants en 240 ingevroren roomstangen aan. Een eerste deel werd afgelopen zaterdag aan voedselbedeling De Vaart in de Vaartstraat geschonken. Het tweede deel wordt komende zaterdag bezorgd. “We gaan nog een oproep op de Facebookpagina van moskee Atakwa plaatsen”, vertellen Hakima en Nadia. “Zo kunnen de mensen bijvoorbeeld zelf zieke familieleden, senioren en anderen opgeven, die hulp nodig hebben in deze moeilijke tijden”, aldus de dames. Hakima Zoulali werkt als patiëntenbegeleider in het ziekenhuis AZ Groeninge. Ze woont in Bellegem. Nadia El Bouyahyaoui is accountmanager digital marketing en woont in Kortrijk.