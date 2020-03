Kortrijkse moslimgemeenschap deelt 310 croissants en roomstangen uit in wijk Lange Munte Peter Lanssens

14u31 0 Kortrijk Vrijwilligers van de moslimgemeenschap gingen zaterdag van deur tot deur in wijk Lange Munte. Om 155 zakjes, met telkens een croissant en roomstang, in uit te delen. “Het was zeer geslaagd. De mensen waardeerden ons initiatief”, zeggen Hakima Zoulali (38) en Nadia El Bouyahyaoui (35).

De actie kwam er met steun ook van lokale handelaars zoals bakkerij El Medina in de Zwevegemsestraat in Kortrijk en Pizza Taliano in de Kortrijkstraat in Zwevegem. “We kozen voor Lange Munte omdat er in die wijk veel ouderen en kwetsbare mensen wonen”, vertellen Hakima en Nadia. “We staken hen met deze kleine attentie een hart onder de riem. En lieten hen zo weten dat we er voor elkaar zijn. Wie hulp nodig heeft, kan altijd contact met ons opnemen.” De vrijwilligers gingen in de volgende straten van deur tot deur: de Adolf Bayerlaan, Alfred Nobellaan, Louis Pasteurlaan, Thomas Edisonlaan, Leo Baekelandlaan en Maurits Maeterlincklaan.

Voedselpakketten

De moslimgemeenschap kreeg ook berichten van mensen die nog meer nood hebben aan voeding tijdens de coronacrisis. “We stelden voedselpakketten samen voor hen. Want we kregen al veel schenkingen van voedsel zoals pasta, bloem, linzen, kikker- en spliterwten en chocoladebroodjes”, aldus Hakima en Nadia.