Kortrijkse kunstenaar verkoopt enorme oeuvre aan spotprijsjes: “Zodat mijn schilderijen volgende generaties blijven plezieren” Stad eert Jean De Gryse (82) met slottentoonstelling Peter Lanssens & Philippe Moerman

31 januari 2020

11u44 7 Kortrijk Jean De Gryse (82) blikt op een mooi parcours als kunstenaar terug. Nu de Kortrijkzaan een jaartje ouder wordt, heeft hij beslist om zijn enorme oeuvre van vele honderden werken aan spotprijsjes van de hand te doen. De stad eert Jean De Gryse bovendien met een slotexpositie.

Heel straf, een kunstenaar die in één keer alles weg doet. Maar Jean De Gryse wil niet dat zijn werken verloren gaan of ergens verstoffen, als hij komt te overlijden. “Ik heb een oplossing gevonden voor mijn overgebleven schilderijen op doek en papier, in mijn atelier”, vertelt hij. “Ik doe alles van de hand tegen de symbolische waarde van de materiaalkost. Omdat ik nog één wens heb: dat mijn schilderijen de volgende generaties blijven plezieren. En zoveel mogelijk verspreid worden in kantoren en in interieurs bij mensen thuis. Op die manier worden mijn schilderijen als het ware ook vereeuwigd. Het is mij als kunstenaar en jarenlange mecenas voor beloftevolle kunstenaars niet te doen om het geld en de marktwaarde. Ik kreeg al veel mensen over de vloer, om een werk te kopen. Aangename mensen, die oprecht gelukkig zijn met een schilderij, en van wie ik zeker ben dat het mooi bij hen thuis zal hangen.”

Zijn stijl – met veel lijnen, grilligheid en prachtige warme kleuren – is heel decoratief. Perfect om in een modern interieur op te hangen. Kunstliefhebbers Patrick De Rock en Annie Bostyn

Monnikenwerk

Jean De Gryse is al ruim 65 jaar kunstenaar. Hij blikt tevreden terug op tal van groeps- en solotentoonstellingen, kunstbeurzen en bijdrages tot private collecties in binnen- en buitenland. Hij exposeerde tot in Luik, Brussel en Antwerpen. Zijn werken waren en zijn ook in het buitenland te bewonderen. Zoals in Sixty One Gallery in Amsterdam, Envie d’Art Gallery in Londen, ZeArtGalerie in Parijs en La Galerie Brigitte Capy in Hossegor bij Biarritz, om maar enkele voorbeelden van een lange opsomming te geven. “Zijn stijl – met veel lijnen, grilligheid en prachtige warme kleuren – is heel decoratief. Perfect om in een modern interieur op te hangen”, vertellen Patrick De Rock en Annie Bostyn uit Sint-Eloois-Vijve. Ze kwamen vrijdagmorgen een kijkje nemen in zijn atelier in de Gentsesteenweg in Kortrijk, waar Jean De Gryse tot 2003 galerist was van Atelier De Gryse. “We vragen ons telkens af: hoe doet hij het iedere keer om met dezelfde stijl toch weer een ander schilderij te maken. Al die schilderijen, het moet een echt monnikenwerk geweest zijn.”

Het is de bedoeling om een slotexpositie te organiseren met een selectie van schilderijen van Jean De Gryse. Dat zal wellicht in de Paardenstallen zijn. Schepen van Cultuur Axel Ronse

Mooi eerbetoon

Het is ook de stad ter ore gekomen, dat Jean De Gryse zijn enorme oeuvre van de hand doet. “Jean is een internationaal gewaardeerd kunstenaar. Ik heb het team musea de opdracht gegeven om één van zijn schilderijen aan te kopen”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Het is ook de bedoeling om een slotexpositie te organiseren met een selectie van schilderijen van Jean De Gryse. Dat zal wellicht in de Paardenstallen in Kortrijk zijn, we leggen alle details zo snel mogelijk vast”, aldus Axel Ronse. Jean De Gryse zijn ogen blinken, als hij te horen krijgt dat er een slottentoonstelling in zijn thuisstad Kortrijk komt. “Dat zou een heel mooi eerbetoon zijn”, besluit hij.

Wie één van zijn schilderijen op de kop wil tikken, is welkom in de Gentsesteenweg 43 in Kortrijk. Meer info over onder meer de carrière van Jean De Gryse en hoe zijn stijl omschreven wordt, staat op www.jeandegryse.be.